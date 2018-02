Ralph Spaccatutto 2: ecco il primo trailer italiano del sequel Disney!

Ralph Spaccatutto 2 sbarcherà nelle sale americane a novembre, da noi probabilmente a Natale: per tutti i fan del tenero cattivone degli antichi videogiochi arcade, il trailer del sequel targato Walt Disney Animation Studios è arrivato (lo vedete qui sotto nella sua versione italiana e in quella originale): torna a dirigere Rich Moore, questa volta affiancato alla regia dallo sceneggiatore del primo capitolo Phil Johnston. Sappiamo che Ralph, dopo aver portato scompiglio in una sala giochi ed essere passato di gioco in gioco nel corso del primo film, questa volta "romperà l'internet", come ci suggerisce il teaser poster... come reagirà la sua antica forma mentis allo scontro con i motori di ricerca e i social?



Ralph Spaccatutto 2: Il primo trailer italiano del film - HD



Ralph Spaccatutto 2: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Ralph Spaccatutto 2

Nel film Disney Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare "Sugar Rush", il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.