Ralph Spacca Internet, un nuovo trailer per il sequel Disney

Arriverà nelle nostre sale il 22 novembre 2018 Ralph Spacca Internet, sequel di Ralph Spaccatutto, del quale possiamo mostrarvi oggi un nuovo trailer. Le nuove sequenze approfondiscono altri aspetti dell'epopea di Ralph e Vanellope, alla ricerca su internet di un pezzo di ricambio per l'arcade di quest'ultima. Tra social, siti e app i due si mettono presto nei guai e incontrano una marea di colorati personaggi, che portano sullo schermo la nostra quotidianità (o il nostro inferno quotidiano, a seconda dei punti di vista). Dirige ancora Rich Moore, questa volta coadiuvato dallo story artist Phil Johnston.

La più eclatante novità di questo nuovo trailer è la presentazione di Shank, corridrice nel Dark Web, doppiata in originale da Gal Gadot, che autoironizza così sul suo passato Fast & Furious.

Per il resto il trailer insiste sull'aspetto del citazionismo, tra un selfie con le Principesse Disney che già sappiamo essere un piatto forte dell'esperienza, più un tappeto musicale tormentone doc, il famigerato Rick Astley di Never Gonna Give You Up. Insomma, siamo pronti a essere rickrolled.