Ralph Fiennes e Matthew Goode entrano nel cast di Official Secrets

Lo spy-thriller Official Secrets che vedrà protagonisti Keira Knightley e Matt Smith ha appena aggiunto al proprio cast nomi eccellenti come il due volte candidato all'Oscar Ralph Fiennes e Matthew Goode. Il film sarà diretto da Gavin Hood, che anni fa vinse l'Academy Award per il miglior film straniero con Tsotsi. Le riprese del progetto inizieranno lunedì prossimo nello Yorkshire in Inghilterra.

La vicenda (vera) di Official Secrets ruota intorno all'ex-agente della British Intelligence Katharine Gun (Knightley), la quale nel 2003 rese pubblico un memo segreto della NSA che raccontava come i servisi segreti britannici e americani spiassero illegalmente membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il documento proponeva di ricattare membri minori dell'organizzazione per costringerli a votare in favore dell'invasione dell'Iraq.

Nel film Fiennes interpreterà Ben Emmerson, mentre Goode avrà il ruolo di Peter Beaumont. Quest'ultimo ha già recitato con Keira Knightley in The Imitation Game. L'attrice la vedremo presto nuovamente sul grande schermo nella versione Disney de Lo schiaccianoci e i quattro regni, diretto da Lasse Hallstrom.