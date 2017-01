Ralph Fiennes e Hugh Laurie con Will Ferrell in Holmes and Watson

Ecco una commedia che non ci perderemmo per niente al mondo. Al progetto della commedia Holmes and Watson, terza collaborazione tra Will Ferrell e John C. Reilly, si sono appena aggiunte due star del cinema inglese, Ralph Fiennes e Hugh Laurie, che proprio come comico ha iniziato la sua carriera.

Del film, scritto e diretto da Etan Cohen (da non confondere col suo illustre quasi omonimo), che ha di recente diretto Ferrell in Duri si diventa, si era parlato ad agosto. Della storia non si sa niente se non che vede il celebre duo protagonista, in lotta con nemici d'oltreoceano. Solo che stavolta saranno gli americani a interpretare Sherlock Holmes (Ferrell) e il suo fido dottor Watson (Reilly), invece dei due britannici.

In ogni caso, è sicuro che ci sarà da divertirsi. Del cast fanno parte anche le bravissime Rebecca Hall e Kelly McDonald.