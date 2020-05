Rakuten TV: l'inedito Charlie's Angels e le altre anteprime di giugno sulla piattaforma streaming

News Cinema

Il servizio di streaming dedicato al cinema presenta interessanti novità per giugno come Bad Boys for lIfe e, direttamente in digitale, Charlie’s Angels.

Bad Boys for life e Charlie’s Angels, direttamente in digitale, senza passare per la sala nel nostro paese. Sono alcuni dei titoli in arrivo nel mese di giugno in 4K HDR sulla piattaforma streaming Rakuten TV. Un giugno senz’altro caldo per le novità in digitale, come siamo abituati in questi mesi di pandemia e chiusura delle sale.

Le novità di giugno per Rakuten TV: gli inediti

In arrivo degli inediti attesi come: Charlie’s Angels, il ritorno al cinema della serie che ha fatto la storia della televisione ed era stata già portata a inizio anni 2000 sul grande schermo. Questa volta la protagonista è una Kristen Stewart molto sexy; Resistance, la storia di un gruppo di scout ebrei che parteciparono alla lotta della resistenza francese contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, con Jesse Eisenberg nei panni di uno di questi ragazzi, che poi diventerà famoso come mimo: Marcel Marceau; Sisters in Arms, su una donna curda che diventa un’eroina; Non si scherza col fuoco, commedia con il lottatore di wrestling John Cena; In viaggio verso un sogno, film indie con Shia LaBeouf e Dakota Johnson, vincitore del premio del pubblico al SXSW dello scorso anno e, in conclusione di questo elenco di inediti, Amiche in affari, la storia dell’amicizia fra due donne, Salma Hayek e Rose Byrne.

<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/amiche-in-affari/57996/video/?vid=33057" href="https://www.comingsoon.it/film/amiche-in-affari/57996/video/?vid=33057">Amiche in affari: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Novità in streaming di Rakuten TV

Ora spazio alle novità già passate per le sale. Su tutte Bad Boys for life, nuovo capitolo della serie che ha ottenuto grandi risultati al box office negli anni ’90, con Will Smith e Martin Lawrence, oltre all’avventuroso Il richiamo della foresta, nuovo adattamento da Jack London con Harrison Ford, Cattive acque di Todd Haynes, con un intenso Mark Ruffalo e, infine, Il terzo omicidio di Hirokazu Kore-Eda.

C’è anche spazio al cinema italiano, con La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi, con Diego Abatantuono e Christian De Sica, un revival sulla musica pop anni ’80.