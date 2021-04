Rai Cinema presenta le sue nuove produzioni, da Freaks Out a Diabolik, per tornare a riveder le stelle

News Cinema

La riapertura delle sale di questi giorni ha alimentato l'ottimismo dell'industria cinematografica, mentre Rai Cinema ha presentato un sontuoso listino per il futuro, con tanti film promettenti e di genere molto vario.

28 ottobre Freaks out, 16 dicembre Diabolik. Sono le due date più attese per il cinema italiano presente nel listino di 01 Distribution e Rai Cinema, che oggi ha presentato le produzioni per il proprio futuro, a breve e medio periodo, alcune previste in uscita per 01, altre con distribuzioni diverse. Sono tanti titoli promettenti, che hanno contribuito ad alimentare un rinnovato ottimismo. Lo dimostra anche il titolo della conferenza, via zoom: A riveder le stelle. Una golosa novità è l’annuncio di due sequel per Diabolik, le cui riprese partiranno il prossimo ottobre, in attesa di vedere insieme l’elenco completo, ma non esaustivo, dei titoli annunciati, alcuni in post-produzione, altri sul set o ancora in fase di sviluppo.

“Ci sarà una lunga fila, speriamo che tutti abbiano pazienza”, ha ricordato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ricordando i forti aiuti di stato per tutto il sistema, “l’elemento positivo è che questo porterà ad allungare la stagione cinematografica. È bene ricordare come ci eravamo lasciati con un’estate 2019 che aveva fatto segnare una crescita del 40%. La pausa e la presenza di così tanti film pronti porterà uscite in periodi non consueti. Poi la durata del film sarà più lunga, con le piattaforme, il che è una ricchezza”.

Rai Cinema tiene a rivendicare la centralità della sala, sottolineando come nel prossimo biennio ci saranno 40 film diretti da registe donne, sottolineando una rinnovata attenzione per la parità di genere senz’altro benvenuta. Sui festival, Del Brocco non può che essere evasivo, "Venezia sta iniziando a vedere tanti film italiani, sicuramente anche alcuni dei nostri ci saranno, non so dire quali. Speriamo di avere titoli anche a Cannes, che ormai pare sia ufficiale a luglio. Per le sale, sono già a disposizione da subito I predatori e Volevo nascondermi, mentre stiamo ragionando quali far uscire fra maggio, giugno e luglio. Il 20 maggio sarò la volta de Il cattivo poeta, con Castellitto che interpreta D’annunzio, e la prossima settimana ci sarà la presentazione dei listini e daremo le date, che stiamo mettendo a punto. Sicuramente anche a giugno proporremo qualcosa, l'unica altra data che anticipo, oltre a Freaks out e Diabolik, è il sequel de La befana vien di notte".

Ecco tutti i titoli Rai Cinema annunciati, con un paio di primizie ancora in fase di sviluppo, come The Palace di Roman Polanski e I promessi sposi secondo Pietro Marcello.

ITALIA DEI GRANDI

I personaggi che hanno fatto la storia d’Italia

DANTE di PUPI AVATI

con Sergio Castellitto

Produzione: DUEA Film con Rai Cinema - in produzione

QUI RIDO IO di MARIO MARTONE

con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte

Produzione: Indigo Film con Rai Cinema - in post-produzione

L’OMBRA DI CARAVAGGIO di MICHELE PLACIDO

con Riccardo Scamarcio, Isabelle Huppert, Louis Garrel, Vinicio Marchioni, Micaela Ramazzotti, Alessandro Haber, Lorenzo Lavia

Produzione: Goldenart con Rai Cinema - in post-produzione

RESILIENT di ROBERTO FAENZA

con Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski, Francesco Montanari, Lorenzo Ciamei

Produzione: Jean Vigo con Rai Cinema - in post-produzione

I FRATELLI DE FILIPPO di SERGIO RUBINI

con Mario Autore, Domenico Pinelli, Giancarlo Giannini, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy Del Giudice

Produzione: Pepito con Rai Cinema - in post-produzione

BESTSELLER

Quando il cinema incontra la letteratura e il teatro

TRE PIANI di NANNI MORETTI

ispirato all’omonimo romanzo di Eshkol Nevo

con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Nanni Moretti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi

Produzione: Fandango con Rai Cinema

LEONORA ADDIO di PAOLO TAVIANI

ispirato all’omonima novella di Luigi Pirandello

con Matteo Pittiruti, Dania Marino, Fabrizio Ferracane, Simone Ciampi, Claudio Bigagli, Robert Steiner, Enrica Maria Modugno, Federico Tocci, Dora Becker

Produzione: Stemal Entertainment con Rai Cinema - in post-produzione

IL COLIBRÌ di FRANCESCA ARCHIBUGI

ispirato all’omonimo romanzo di Sandro Veronesi

con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti

Produzione: Fandango con Rai Cinema - in sviluppo

IL SERGENTE NELLA NEVE di MATTEO ROVERE

ispirato all’omonimo romanzo di Mario Rigoni Stern

Produzione: Groenlandia con Rai Cinema - in sviluppo

COMEDIANS di GABRIELE SALVATORES

ispirato all’omonima pièce teatrale di Trevor Griffiths

con Natalino Balasso, Christian De Sica, Vincenzo Zampa, Ale&Franz, Walter Leonardi, Giulio Pranno

Produzione: Indiana Production con Rai Cinema - in post-produzione

IL RITORNO DI CASANOVA di GABRIELE SALVATORES

ispirato all’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler

con Toni Servillo, Sara Serraiocco, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso

Produzione: Indiana Production con Rai Cinema - in sviluppo

IL VOLO di PIETRO MARCELLO

ispirato al romanzo Le vele scarlatte di Aleksandr Grin

Produzione: CG Cinéma, Avventurosa con Rai Cinema - in produzione

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA di GABRIELE LAVIA

ispirato all’omonimo atto unico di Luigi Pirandello

con Gabriele Lavia, Michele Demaria, Rosa Palasciano

Produzione: One More Pictures con Rai Cinema - in post-produzione

CRONACHE ITALIANE

Pagine più o meno note della storia del nostro Paese

STRANIZZA D’AMURI di BEPPE FIORELLO

Produzione: Ibla Film con Rai Cinema - in pre-produzione

IL BUCO di MICHELANGELO FRAMMARTINO

Produzione: Double Bind con Rai Cinema - in post-produzione

ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO di FABIO RESINARO

con Francesco Montanari, Laura Chiatti, Gianluca Gobbi, Pier Giorgio Bellocchio

Produzione: Eliseo Entertainment con Rai Cinema - in post-produzione

LA CONVERSIONE di MARCO BELLOCCHIO

Produzione: IBC Movie, Kavac Film con Rai Cinema - in sviluppo

L’OMBRA DEL GIORNO di GIUSEPPE PICCIONI

con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli

Produzione: Lebowski con Rai Cinema - in produzione

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di GIANNI AMELIO

con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco

Produzione: Kavac Film con Rai Cinema - in produzione

GENRE IS HOME AGAIN

Spazio al cinema di genere

LA TERRA DEI FIGLI di CLAUDIO CUPELLINI

con Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Valeria Golino, Franco Ravera, Pippo Del Bono, Valerio Mastandrea

Produzione: Indigo Film con Rai Cinema - in post-produzione

DELTA di MICHELE VANNUCCI

con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio

Produzione: Groenlandia con Rai Cinema - in post-produzione

MONDOCANE di ALESSANDRO CELLI

con Alessandro Borghi, Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Barbara Ronchi, Josafat Vagni, Ludovica Nasti

Produzione: Groenlandia con Rai Cinema - in post-produzione

DIABOLIK 2 e 3 dei MANETTI BROS

Produzione: Mompracem con Rai Cinema - in sviluppo

IL CINEMA DI FAMIGLIA

Tutti in sala

IL SESSO DEGLI ANGELI di LEONARDO PIERACCIONI

con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte, Leonardo Pieraccioni

Produzione: Levante con Rai Cinema – in sviluppo

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA di VOLFANGO DE BIASI

con Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Lillo Petrolo, Ilaria Spada, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Pippo Franco

Produzione: IIF con Rai Cinema - in post-produzione

LA DONNA PER ME di MARCO MARTANI

con Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi

Produzione: Lucky Red con Rai Cinema - in produzione

BLA BLA BABY di FAUSTO BRIZZI

con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli

Produzione: Eliseo Entertainment con Rai Cinema - in post-produzione

FINCHÈ C’È CRIMINE C’È SPERANZA di MASSIMILIANO BRUNO

con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Massimiliano Bruno, Giulia Bevilacqua

Produzione: IIF con Rai Cinema - in produzione

LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI di PAOLA RANDI

con Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Zoe Massenti, Herbert Ballerina, Alessandro Haber, Corrado Guzzanti

Produzione: Lucky Red con Rai Cinema - in produzione

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

Formazione, crescita e rapporti generazionali

IL BAMBINO NASCOSTO di ROBERTO ANDÒ

con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Francesco Di Leva, Roberto Herlitzka

Produzione: BIBI FILM con Rai Cinema - in post-produzione

IL PARADISO DEL PAVONE di LAURA BISPURI

con Dominique Sanda, Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Carlo Cerciello, Fabrizio Ferracane, Leonardo Lidi, Tihana Lazović, Yile Vianello, Ludovica Alvazzi Del Frate, Carolina Michelangeli, Maddalena Crippa

Produzione: Vivo film con Rai Cinema - in post-produzione

MARCEL! di JASMINE TRINCA

con Alba Rohrwacher

Produzione: Cinemaundici con Rai Cinema - in sviluppo

SULLA GIOSTRA di GIORGIA CECERE

con Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo, Paolo Sassanelli

Produzione: Anele con Rai Cinema - in post-produzione

A CHIARA di JONAS CARPIGNANO

Produzione: STAYBLACK con Rai Cinema - in post-produzione

CINEMA DELLE EMOZIONI

E dei sentimenti

IL MATERIALE EMOTIVO di SERGIO CASTELLITTO

con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo e Matilda De Angelis

Produzione: Rodeo Drive con Rai Cinema

PER TUTTA LA VITA di PAOLO COSTELLA

con Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Fabio Volo, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Claudia Pandolfi,

Carolina Crescentini, Filippo Nigro

Produzione: Lotus con Rai Cinema - in post-produzione

ARIAFERMA di LEONARDO DI COSTANZO

con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane

Produzione: tempesta con Rai Cinema - in post-produzione

MARILYN HA GLI OCCHI NERI di SIMONE GODANO

con Stefano Accorsi, Miriam Leone

Produzione: Groenlandia con Rai Cinema - in post-produzione

TE L’AVEVO DETTO di GINEVRA ELKANN

Produzione: The Apartment con Rai Cinema - in sviluppo

IL MONDO SI RACCONTA

Storie senza confini

LUBO di GIORGIO DIRITTI

Produzione: Rodeo Drive e Arancia Film con Rai Cinema - in sviluppo

ROLL di LORIS LAI

con Tom Rhys Harries, Lyna Khoudri

Produzione: Jean Vigo con Rai Cinema - in sviluppo

I PROFETI di ALESSIO CREMONINI

con Jasmine Trinca, Isabella Nefar

Produzione: Cinemaundici, Lucky Red con Rai Cinema - in produzione

LE GRANDI NOVITÀ

IL COMANDANTE DI EDOARDO DE ANGELIS

Produzione: Indigo Film con Rai Cinema

CHIARA di SUSANNA NICCHIARELLI

Produzione: Vivo film con Rai Cinema

THE PALACE di ROMAN POLANSKI

Produzione: Eliseo Entertainment con Rai Cinema

LA CHIMERA di ALICE ROHRWACHER

Produzione: tempesta con Rai Cinema

I PROMESSI SPOSI di PIETRO MARCELLO

Produzione: IBC Movie, Avventurosa con Rai Cinema

