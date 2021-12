Rai Cinema lancia la "Diabolik VR Experience" realizzata sul set del film dei Manetti Bros, da oggi al cinema

News Cinema

Diabolik: arriva un esclusivo contenuto in VR che permetterà allo spettatore di immergersi a 360° nell’atmosfera del film e in particolare di scoprire il misterioso covo del Re del terrore.

Oggi, giovedì 16 dicembre, in occasione dell’uscita in sala con 01 Distribution dell'attesissimo film dei Manetti bros. Diabolik, che vede protagonisti Luca Marinelli nel ruolo del Re del Terrore, Miriam Leone nelle splendide vesti di Eva Kant e Valerio Mastandrea come il tenace ispettore Ginko, Rai Cinema presenta "Diabolik VR Experience", un’inedita esperienza in realtà virtuale realizzata sul set del film dei Manetti bros. da Omar Rashid Gold Productions per Rai Cinema.

Dopo lo spettacolare videomapping che ha "vestito" la Mole Antonelliana con le sfolgoranti immagini del film, arriva un esclusivo contenuto in VR che permetterà allo spettatore di immergersi a 360° nell’atmosfera del film e in particolare di scoprire il misterioso covo del Re del terrore.