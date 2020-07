Radioactive: il trailer italiano del film con Rosamund Pike su Marie Curie

News Cinema

Diretto da Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis, Radioactive debutterà in streaming dal 15 luglio e per quattro settimane sulle principali piattaforme.

Arriverà il 15 luglio sulle principali piattaforme streaming Radioactive, il film biografico sulla vita rivoluzionaria e appassionata di Marie Curie diretto dalla fumettista, sceneggiatrice e illustratrice Marjane Satrapi (quella di Persepolis, per intenderci) e interpretato dalla Rosamund Pike di Gone Girl.

Radioctive non si limita a raccontare il lavoro di sperimentazione e scoperta della Curie e dell'uomo che sarebbe divenuto suo marito (interpretato da Sam Riley), ma anche degli straordinari effetti e delle conseguenze che derivano dal lavoro della geniale coppia che segnò profondamente il XX secolo.

Ecco quello che ha dichiarato la regista:

Tutto ciò che amo era presente nella sceneggiatura. Si tratta di un film sull’amore e l’etica della scienza, estremamente importante per me. Il più delle volte diamo la colpa allo scienziato per la scoperta di qualcosa. Ma la scienza è per me sinonimo di curiosità, e il film affronta gli effetti duraturi di una scoperta e ho sempre pensato fosse importante parlarne. La scienza si combina con l'amore e onestamente questa è l'unica vicenda che conosco dove ciò avviene, e poi c’è l’elemento drammatico che la rende ancora più bella. Quando ho letto la sceneggiatura ho capito che dovevo farlo.

Radioactive: il trailer italiano ufficiale del film

Radioactive: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Vincitrice nel 1903 del Premio Nobel per la Fisica – per la scoperta di altri due elementi il radio e il polonio – e del Premio Nobel per la Chimica nel 1910 - per aver isolato il radio sotto forma di metallo rendendolo facilmente lavorabile, Marie Curie manifestò sin da subito e per il resto dei suoi giorni il vivo interesse per tutte le scienze che si scontrano con il pensiero comune, morì con la speranza che l’umanità potesse trarre beneficio dalle sue scoperte.

Radioactive è tratto dall’omonimo libro a fumetti di Lauren Redniss disponibile dal 7 luglio edito da Rizzoli Lizzard.

Questa la sinossi ufficiale di Radioactive:

Dal 1870 all'età moderna, RADIOACTIVE è un viaggio attraverso le eterne eredità di Marie Curie (Rosamund Pike): le sue relazioni appassionate, i progressi scientifici e le conseguenze che questi ebbero in lei e nel resto del mondo. L’incontro con il collega scienziato Pierre Curie (Sam Riley), che sposò, cambiò per sempre la storia della scienza grazie alla scoperta della radioattività. La loro genialità sconvolse il mondo e l’assegnazione del Premio Nobel portò la coppia alla ribalta internazionale.