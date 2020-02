Radioactive: il trailer del film con Rosamund Pike su Marie Curie

News Cinema

Diretto da Marjane Satrapi, quella di Persepolis, il film è basato su un graphic novel di Lauren Redniss. Nel cast ci sono anche Sam Riley, Aneurin Barnard e Anya Taylor-Joy. Al cinema dal 18 giugno.

Il 18 giugno debutterà nei cinema italiani Radioactive, film diretto dalla Marjane Satrapi di Perspolis nel quale Rosamund Pike interpreta il ruolo di Marie Curie, la grande scienziata polacca vincitrice sia del premio Nobel per la fisica che di quello per la chimica, che ha dedicato la vita agli studi sulle sostanze radioattive, come il titolo del film lascia chiaramente intuire. E del film è stato diffuso il primo trailer originale.

Presentato in prima mondiale al Festival di Toronto lo scorso settembre, Radioactive nasce come adattamento del graphic novel "Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout" di Lauren Redniss, che è stato sceneggiato per il cinema da Jack Thorne. Nel film si racconta la storia di Marie il suo intenso legame col marito Pierre (interpretato qui da Sam Riley): un legame che era tanto di carattere sentimentale quanto scientifico e professionale.

Questo è il primo trailer originale di Radioactive:





Nel cast del film ci sono anche Anya Taylor-Joy (che interpreta Irene, figlia di Marie e Pierre), Cara Bossom, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Tim Woodward, Jonathan Aris, Mirjam Novak e Michael Gould.

Radioactive sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.