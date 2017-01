Radegund di Terrence Malick ha un cast e una trama

Mentre i fan del regista Terrence Malick sono in attesa di Song to Song con un cast di stelle, tra cui Ryan Gosling e Michael Fassbender, si sa ora qualcosa di più del suo Radegund, al momento in post-produzione, con uscita previsto nel 2018.

In primis non è un progetto con grandi nomi: tra quelli rivelati da Screen Daily, balzano agli occhi Bruno Ganz e Matthias Schoenaerts, ma gli altri, August Diehl, Valerie Pachner, Martin Wuttke, Maria Simon, Karin Neuhäuser e Alexander Fehling, non sono nomi di primo piano.

La storia si incentra sull'obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter, (Diehl, nella foto dal film Come What May) che nella II Guerra Mondiale insieme a sua moglie si scontra con parenti, amici e abitanti del suo piccolo paese, fino a prendere una "terribile decisione".

Malick, famoso per la sua elusività, negli ultimi anni ha acquistato un ritmo di produzione a dir poco frenetico, realizzando dal 2011 The Tree of Life, To the Wonder, Project V, Knight of Cups, Voyage of Time: Life's Journey e appunto l'ultimo Song to Song.