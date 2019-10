Rachel Weisz sarà Elizabeth Taylor in A Special Relationship

News Cinema

Il film racconterà il percorso della diva da attrice ad attivista anti Aids.

Candidata all'Oscar per La favorita, Rachel Weisz ha trovato un altro ruolo prestigioso: sarà niente meno che Elizabeth Taylor nel biopic A Special Relationship.

Il film è incentrato sul passaggio della diva da attrice ad attivista anti Aids e la vedrà dunque in una fase particolare della sua vita. La storia sarà raccontata attraverso il punto di vista del suo assistente, Roger Wall. La sceneggiatura è del premio Oscar per The Millionaire, Simon Beaufoy, mentre la regia sarà di due registe conosciute artisticamente come Bert & Bertie.

Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola, vinse due Oscar e fu candidata a cinque. Famosa per i suoi molteplici matrimoni (due con Richard Burton), l'amore per i gioielli e lo stile di vita glamour, diventò una vera e propria crociata della lotta all'AIDS. A spingerla fu proprio l'assunzione di Wall, un uomo gay cresciuto tra povertà e pregiudizi nell'America del profondo Sud, a metà anni Ottanta.

Il film è descritto come "una celebrazione di come l'amicizia cambi la vita delle persone, e di come Elizabeth aiutò a cambiare il mondo".