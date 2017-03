Rachel Weisz e Sam Claflin nel nuovo trailer di My Cousin Rachel

Dopo il primo trailer uscito a gennaio, ne arriva uno nuovo del film My Cousin Rachel. Nel 1952 il romanzo di Daphne Du Maurier, autrice di Gli uccelli e Rebecca la prima moglie, fu portato sullo schermo in Mia cugina Rachele, da Henry Koster e con Olivia De Havilland e Richard Burton. Torna oggi sugli schermi in una nuova versione, diretta da Rogert Michell e con Rachel Weisz e Sam Claflin nei ruoli protagonisti. Del cast fa parte anche Ian Glen.





Una donna bella e potenzialmente letale (Italiana nel libro), un bel cugino che parte per scoprire la verità sulla morte del suo tutore e marito di lei, ma resta irretito dalla presunta assassina, i paesaggi della Cornovaglia... ce n'è abbastanza per attrarre e affascinare gli spettatori, non credete? Da noi il film uscirà il 30 ottobre.