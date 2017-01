Rachel McAdams e Jason Bateman protagonisti di Game Night

Rachel McAdams tornerà alla comicità, a diversi anni di distanza da 2 single a nozze: sarà infatti interprete con Jason Bateman di Game Night, film scritto e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che ricordiamo per la regia di Come ti rovino le vacanze e la sola sceneggiatura del prossimo Spider-Man: Homecoming. I due hanno riscritto un copione di Mark Perez del 2013, mai realizzato.

La storia vede diverse coppie di amici riunirsi come ogni anno per una serata all'insegna dei giochi di società, ma questa volta qualcosa va terribilmente storto. Non abbiamo il coraggio di immaginare cosa possa andare storto, conoscendo l'amore dei due registi per lo humor scatologico estremo.

Jason Bateman, che aveva già recitato un copione di Goldstein e Daley (Come ammazzare il capo... e vivere felici), ha evidentemente bisogno di ricaricare le batterie comiche, impegnato com'è sul set della sua serie tv drammatica per Netflix, dal titolo Ozark (dov'è anche regista di alcuni episodi).

Rachel McAdams è invece al momento impegnata con il dramma in costume Disobedience, al fianco di Rachel Weisz.