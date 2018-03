Rachel McAdams e Jason Bateman nel trailer italiano ufficiale di Game Night – Indovina chi muore stasera?

Uscirà nelle sale italiane il 1° maggio distribuito da Universal Pictures Game Night – Indovina chi muore stasera?, che è una movimentata commedia che vede protagonisti Rachel McAdams e Jason Bateman.

Nel film i due attori interpretano Annie e Max, moglie e marito che settimanalmente si riuniscono con per una serata di giochi di società con altre coppie, su proposta del carismatico fratello di Max, Brook. Una sera il gioco prevede che i partecipanti debbanorisolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Così anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco… vero?

Ma non appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il “gioco” – né tantomeno Brooks – sono quel che sembrano. Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto… o la fine dei giochi

Insomma, a giudicare da questa trama, Game Night – Indovina chi muore stasera? sembra quasi la versione leggera di The Game di David Fincher, non credete?

Game Night - Indovina chi muore stasera?: Il trailer italiano del film - HD

Game Night – Indovina chi muore stasera? è diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, e nel cast, oltre a McAdams e Bateman, vede coinvolti Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Michael Cyril Creighton e Kyle Chandler.