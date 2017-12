Rachel è il film d'apertura del Noir In Festival 2017

Ad aprire la selezione internazionale dei Noir in Festival 2017, lunedì 4 dicembre all'Anteo Palazzo del Cinema, sarà il nuovo film di Roger Michell Rachel, che porta sullo schermo Rachel Weisz e Sam Claflin, affiancati da Pierfrancesco Favino e da Iain Glein, il Ser Joran Mormon de Il Trono di Spade.

Definito "un meraviglioso incrocio fra Il talento di Mr. Ripley e Via dalla pazza folla", il film è l’adattamento di "Mia cugina Rachele", romanzo scritto nel 1951 da quella Daphne du Maurier che con "Rebecca, la prima moglie" e "Gli uccelli" ha ispirato due dei più bei film di Alfred Hitchcock. Narrato in prima persona dal protagonista Philip Ashley, il libro ci immerge in un'Inghliterra preindustriale e pre-dickensiana nella quale fa ritorno una vedova all'apparenza spregiudicata, ma in realtà anticonformista e decisamente affascinante.

Con Mia cugina Rachele come illustre predecessore (perché impose all'attenzione generale Richard Burton), Rachel uscirà in Italia distribuito da 20th Century Fox.