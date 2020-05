Rachel Brosnahan da Mrs. Maisel al film The Switch

News Cinema

La bravissima protagonista de La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan, interpreterà The Switch, tratto da un romanzo di Beth O'Leary, in cui nonna e nipote si scambiano la vita per due mesi.

L'abbiamo adorata in La fantastica signora Maisel e forse non ricordavamo che era stata anche la prostituta di House of Cards e l'interprete di molti altri ruoli, perché Rachel Brosnahan, che nella vita non è bruna come il suo personaggio più famoso, è una di quelle attrici capaci di trasformarsi letteralmente a seconda del ruolo che interpreta. A soli 29 anni ha già all'attivo due Golden Globe e un Emmy, e adesso arriverà al cinema con The Switch, letteralmente "lo scambio".

La storia è tratta da un best-seller di Beth O'Leary - ad adattarlo sarà Bekka Bowling mentre la produzione sarà della Amblin spielberghiana - che racconta di una giovane consulente e della nonna, che ha esattamente cinquant'anni più di lei, che decidono di scambiarsi la vita (e i cellulari) per due mesi, dopo una serie di problemi personali. È così che la giovane va a vivere in un villaggio dello Yorkshire, porta a spasso il cane e si prende cura del vicinato, mentre la nonna si trasferisce in un piccolo appartamento londinese, usa app di incontri e apre un circolo per londinesi soli.

Il romanzo - che sembra sia molto bello - verrà pubblicato in Italia a giugno, dove si intitolerà "Otto settimane per cambiare vita". Pensando a quante straordinarie attrici britanniche ci sono intorno agli ottant'anni (a meno che la storia non venga traspostata in America, ma anche lì c'è scelta), non vediamo l'ora di vedere Rachel Brosnahan alle prese con questa storia.