Rabid: il sangunario trailer del remake del film di David Cronenberg

News Cinema

Diretto dalle sorelle Soska, è una rilettura del film del 1977 con qualche variazione e omaggi al maestro.

Dei primissimi film di David Cronenberg, Rabid - Sete di sangue, del 1977, è uno dei nostri preferiti. Per interpretare la ragazza che dopo un trapianto di pelle in seguito a un incidente sviluppa un'escrescenza falliforme sotto l'ascella, che la rende pazza di sesso e sangue, Cronenberg volle la star del porno Marilyn Chambers. Oggi esiste un remake di quel film, sempre intitolato Rabid e diretto da due sorelle, Jen e Sylvia Soska, che cambiano leggermente alcuni particolari ma ripropongono i temi e l'orgia di sangue dell'originale.

Il nuovo Rabid uscirà sugli schermi americani il 13 dicembre. Nel film, definito da un critico "una lettera d'amore a Cronenberg e al Canada", non mancano gli omaggi al regista, come si intuisce già dal trailer vedendo quei chirurghi vestiti di rosso che rimandano a Inseparabili o la clinica, che si chiama Burroughs come l'autore de Il pasto nudo. Nella storia, Rose, un'aspirante stilista (Laura Vandervoort) dopo esser rimasta sfigurata in un incidente si sottopone a un procedimento sperimentale con cellule staminali. L'operazione ha successo, ma con un effetto collaterale terribile e contagioso.

Nel cast ci sono anche Ben Hollingsworth, Hanneke Talbot e Mackenzie Gray.