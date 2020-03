Quo Vado? ha mantenuto il suo record e lo potete rivedere stasera su Canale 5

News Cinema

Quo Vado?, il film di Checco Zalone del 2016, è ancora oggi il maggior successo commerciale del comico pugliese, nonché il più altro incasso nella storia del cinema italiano, con oltre 65 milioni di euro.

L'uscita nel mese di gennaio scorso di Tolo Tolo, il film diretto e interpretato da Checco Zalone, sembrava poter detronizzare dalla cima del boxoffice italiano il suo film precedente Quo Vado? del 2016.

Nonostante l'incasso stratosferico (quasi 50 milioni di euro in poco più di un mese) Tolo Tolo non è riuscito nell'impresa, fermandosi a circa 15 milioni dal traguardo. E' così con 65.295.000 di euro, Quo Vado? rimane ancora, non solo il più grande successo cinematografico di Checco Zalone, ma anche il maggior incasso della storia del box office italiano.

Se siete fra quei pochissimi che ancora non l'hanno visto o se non vi stanchereste mai di assistere alle imprese di Checco in giro per l'Italia e per il mondo, Quo Vado? vi aspetta questa sera in TV alle 21.20 su Canale 5:



Quo Vado?: Teaser 1: Lo psicologo

Quo Vado? la trama, il cast e il trailer del film

Quo Vado? racconta la storia di Checco, scaldapoltrone attaccato al suo posto fisso di tutto riposo, almeno finché l'avvio di una riforma non porta esuberi e lo costringe a viaggiare all'estero per non perderlo. Si scontrerà con realtà diverse in tutto il mondo... ma saranno sufficienti a spezzare la sua orgogliosa chiusura?

Il cast comprende Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta e una partecipazione speciale di Lino Banfi. Il film ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello, per la miglior attrice non protagonista (Bergamasco), per il David Giovani e per la migliore canzone, "La prima repubblica"; ovviamente by Checco.