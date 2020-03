Quo Vado: Checco Zalone doppiato in spagnolo, russo e tedesco... all'estero fa ridere come in Italia?

News Cinema

Quo Vado?, il più grande incasso al box office italiano (è giusto un pelo sotto Avatar), è stato venduto all'estero in molti paesi. Sentiamo come suona Zalone in spagnolo, russo e tedesco...

Ehi, è del più grande incasso al box office italiano che stiamo parlando! Quo vado? è il film di Checco Zalone sull'altissimo valore del posto fisso nella pubblica amministrazione e se ha fatto ridere a crepapelle noi italiani, perché non dovrebbe far ridere all'estero? Dopotutto, lo straniero che vede il film perde lo spirito regionale delle battute, ma non certo il cuore della narrazione che di una storia che scorre compatta. E allora se vi siete chiesti "chissà come suonerà Checco Zalone doppiato in altre lingue", oggi vi rispondiamo mostrandovi tre clip di Quo Vado?, una in spagnolo, una in russo e una in tedesco.

Checco Zalone parla in spagnolo in Un italiano en Noruega (traduzione letterale Un italiano in Norvegia)



Quo Vado?: Clip del Film nella versione spagnola

Checco Zalone parla in russo in К черту на рога (traduzione letterale Al diavolo le corna)



Quo Vado?: Clip del Film nella versione russa - HD