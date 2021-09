Quo vadis, Aida? in esclusiva una clip del film presentato in concorso a Venezia, da oggi al cinema

News Cinema

I tragici eventi di Srebrenica, una delle pagine più cupe della presenza dei caschi blu internazionali nel terreno bosniaco delle guerre balcaniche negli anni '90 sono raccontati in Quo vadis, Aida? Il notevole film di Jasmila Zbanic, di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, è da oggi nei cinema.

Una guerra che sembra lontana, ma le ferite sono ancora vive. Siamo in Bosnia, in una città diventata tristemente nota nella storia recente per ragioni terribili: Srebrenica. Quo vadis, Aida? è il nuovo film diretto da Jasmila Zbanic, già Orso d'oro alla Berlinale 2006 con la sua opera prima, Il segreto di Esma. in uscita dal 30 settembre nelle sale, distribuito da Academy Two, ricostruisce i tragici eventi avvenuti nel 1995 nella città balcanica, durante la Guerra in Bosnia.

Vi presentiamo in esclusiva una scena del film, che ben ci trasmette la frenesia drammatica di quelle ore, in cui Aida, interprete dell'ONU a Srebrenica, si trova a dover gestire informazioni cruciali sull'arrivo dell'esercito serbo in città. Fra le migliaia di persone che cercano di rifugiarsi nella missione internazionale in città c'è anche la sua famiglia. Quo vadis, Aida? è stato presentato in concorso a Venezia 77 e nominato ai Golden Globe per il miglior film in lingua straniera.

Una clip video in esclusiva di Quo vadis, Aida?