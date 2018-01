Quiz Cinema: riconosci il film dall'abito del protagonista? Se sì, hai stoffa anche tu (PARTE I)

Non è certo secondario il contributo che i costumisti danno al cinema. Alcune creazioni legate ai film più amati sono ormai leggenda e, per questo motivo, ci aspettiamo che tu sappia riconoscere il film a partire dall'abito indossato dal protagonista (le immagini del quiz sono tratte dalle illustrazioni dell'artista brasiliano Fred Birchal).

A quale profilo corrisponde il tuo risultato? Fai il quiz cliccando nell'immagine in basso per capire se anche tu hai stoffa (per confezionarti il tuo abito di scena, ovviamente... carnevale non è lontano).