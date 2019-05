Quiz Cinema: la saga d'animazione fantasy di Dragon Trainer in 10 domande

Il terzo capitolo di una delle saghe d'animazione più emozionanti di sempre arriva direttamente in casa nostra nei formati DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4K Ultra HD e Digital HD (più in basso trovate i dettagli per ogni edizione).

BONUS FEATURES PER 4K ULTRA HD, BLU-RAY 3D, BLU-RAY E DVD:

- Inizio alternativo del film con introduzione del regista/sceneggiatore Dean DeBlois

- Corti DreamWorks: Bilby (Minacciato quotidianamente dai residenti e dal duro ambiente dell’Outback australiano, un solitario Bilby trova un inconsapevole protettore e un insospettabile amico per un indifeso uccellino) e Bird Karma (favola lirica ed incantevole, l’inaspettata storia di un uccello dalle zampe lunghe in un viaggio ricco di incredibile gioia, avarizia e l’accidentale scoperta delle conseguenze di quando troppo

non è abbastanza)

- Scene eliminate con introduzione del regista/sceneggiatore Dean DeBlois

- Le cronache della pecora drago – Proteggere le pecore dai Draghi di Berk non è facile, ma Hiccup ha un piano.

- Un branco di Draghi – Osservate quattro nuovi Draghi mentre Fishlegs scopre il suo mazzo di carte originali di

Draghi.

- Epico furfante– Un nuovo tipo di cattivo, Grimmel porta grandi sfide al villaggio di Berk. Vola dietro le quinte insieme

alla troupe per scoprire e analizzare questo personaggio epico.

- L’intera trilogia di Astrid in 60 secondi – Reggetevi forte mentre Astrid riassume l’intera trilogia dei Draghi in 60

secondi leggendari.

- Benvenuti nella Nuova Berk – Con Hiccup come guida, venite a scoprire per primi il nuovo villaggio vichingo di

Nuova Berk.

- Commento al film con il regista/sceneggiatore Dean DeBlois, il produttore Bradford Lewis e l’Head of

Character Animation Simon Otto



Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e

il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti

nella straordinaria risoluzione 4K.

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: 2160p UHD HDR10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Russo, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Russo, Turco

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY 3D

Genere: Animazione

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.35:1) 1920 X 1080p – 2D e 3D Codificato con MVC -

Alta Risoluzione L/R Eye

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Bulgaro, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Bulgaro, Turco

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 44 minuti ca.

Video: Formato Panoramico ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Bulgaro, Turco DTS Digital Surround

5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Bulgaro, Turco

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Animazione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 40 minuti ca.

Video: Anamorphic Widescreen 2.35:1

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Turco

