Qui rido io: Toni Servillo è Eduardo Scarpetta, re della commedia napoletana

L'attore napoletano è il protagonista del nuovo film diretto da Mario Martone, di cui sono appena iniziate le riprese al Teatro Valle di Roma.

Miseria e Nobiltà, una delle più celebri commedia del teatro napoletano (diventata poi un altrettanto celebre film con Totò), debuttò al Teatro Valle di Roma nel 1889. 130 anni dopo, lo stesso storico teatro romano è diventato il set di Qui rido io, il nuovo film che Mario Martone ha iniziato a girare proprio in questi giorni, incentrato sulla figura di Eduardo Scarpetta, grande attore e commediografo napoletano autore di quella commedia, nonché padre naturale dei fratelli De Filippo, Titina, Eduardo e Peppino.

Ad interpretare Scarpetta, nel film scritto da Martone insieme a Ippolita di Majo, è Toni Servillo, affiancato nel cast da Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Paolo Pierobon, Lino Musella, Roberto De Francesco, Gianfelice Imparato e Iaia Forte.

Dopo Roma, le riprese del film, coproduzione italo-spagnola di Indigo Film con Rai Cinema per l'Italia e Tornasol per la Spagna, si sposteranno a Napoli.