Questin Tarantino vuole fare Kill Bill Vol. 3 e proseguire la storia di vendetta con Uma Thurman

Lo sceneggiatore e regista rivela di averne parlato recentemente con l'attrice.

Ma come... un altro Kill Bill? E allora Star Trek? Quale dovrebbe essere la decima e ultima regia di Quentin Tarantino? Già, perché il regista proprio qualche giorno fa ribadiva che la sua versione di Star Trek (ancora in attesa di essere ufficializzata) conterebbe come il film numero 10 da lui diretto e poi fine, niente più regie cinematografiche per via del suo (ormai noto da tempo) auto-imposto esilio. Però, come ammette lui stesso in un podcast di MTV, "a dir la verità ne ho parlato con Uma Thurman recentemente, letteralmente la settimana scorsa, e ci ho pensato in modo un po' più approfondito. Se un mio film dovesse avere origine da un altro mio film, quel film sarebbe il terzo Kill Bill".