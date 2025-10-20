Questa non è Ornella Muti: è uscita l'autobiografia "non covenzionale" dell'attrice

News Cinema

La Nave di Teseo ha pubblicato il libro in cui Ornella Muti, fresca dei suoi 70 anni, racconta con sincerità e candore la sua vita, la sua carriera, i suoi incontri e i suoi amori.

A firmare la prefazione è Sean Baker, che racconta di come l’apparizione di Ornella Muti nei panni della principessa Aura in Flash Gordon sia stata la sua epifania sulle pulsioni sessuali, e che ha lavorato a un cofanetto Blu-ray di cinque film dell’attrice degli anni Settanta (La moglie più bella di Damiano Damiani, Il sole nella pelle di Giorgio Stegani, Ritratto di borghesia in nero di Tonino Cervi e Primo amore di Dino Risi) che sta per essere messo in vendita. A scrivere il libro, che si intitola "Questa non è Ornella Muti", lei, Ornella, o forse Francesca Rivelli, ovvero la donna fuori da set, l’alter ego di Ornella, quella che parla della sua vita, della sua carriera, dei suoi incontri e dei suoi amori con il candore leggero, e forse un pelo incosciente, che l’ha sempre contraddistinta.

Basta leggere come Ornella Muti scrive di sé in questa sua autobiografia non convenzionale, in cui la prima frase recita: “Sgomento. L’ho sempre provato [...] Questo è il ritornello della mia esistenza”. Pesci ascendente vergine, parla di sé come di una romantica (“il sesso tanto per il sesso, non lo capisco”), come di “una donna fuori posto”.

Monicelli le diceva che viveva in un suo sogno di zucchero, e a quanto pare Ornella Muti non ha mai dato a nessuno motivo di contraddire quell’affermazione. È lei stessa a dire: “Io sono una farfalla, e le farfalle sono inutili”; e ancora: “a me sembra di essere sempre la decorazione di zucchero colorato sulla torta”. Questa frase qui la dice ricordando di quando le è stato assegnato un David di Donatello Speciale, lo scorso maggio: lei non c’era, stava male, e alla tv guardava un montaggio dei suoi film sulle note di “You Are So Beautiful” di Joe Cocker “davanti a un parterre di attrici impegnate, forse giudicanti”.

È un tema che ritorna, questo. “Avevo sempre la sensazione che la gente dicesse: ‘Ma questa, qui, che ce fa?’”, dice Ornella, o forse Francesca. Se Tognazzi aveva capito che lei è “una donna fuori posto”, nel resto del mondo del cinema, dice, “ero considerata la peggio”. Lei, che per dire di essere un’attrice dice che è una che fa le faccette. Poi certo, qualcuno che l’ha capita c’era, racconta Ornella. Tognazzi, appunto, ma anche “gente abbastanza sicura di sé da infischiarsene dei giudizi dell’ambiente. Marco Ferreri, Citto Maselli”. Oppure, in altri ambiti, Maurizio Costanzo.

La scrittura di Ornella Muti è frammentaria, sincopata. “Ricordo solo macchie di vita”, dice a un certo punto. Per quanto riguarda il cinema, dal celebre schiaffone di Damiano Damiani sul set del suo primo film, La moglie più bella, fino a Notti magiche di Paolo Virzì, dove “ho fatto vedere la patata”. In mezzo, Dino Risi che le incuteva terrore, le risate con Alberto Sordi, una Monica Vitti un po’ sprezzante, l’amicizia con Eleonora Giorgi, l’amore con Adriano Celentano. Ma anche gli americani e gli stranieri, col gran rifiuto a 007, i set con Stallone e la rivalità tra gli ego di Alain Delon e Jeremy Irons. In mezzo, anche la vita privata, gli amori, i figli, gli animali. Pure il rapporto con la Russia tanto controverso, la fede nell’omeopatia, la cannabis, l’eremo di Lerma dove vive in simbiosi con la figlia Naike, i nipoti. “Per tutti loro io ci sarò sempre”. Fine.