Quentin Tarantino sceglie la Sony per il suo nono film

Dopo il terremoto che ha dissolto la Weinstein Company assieme al suo fondatore, Quentin Tarantino si è trovato all'improvviso senza lo Studio che ha prodotto e distribuito tutti i precedenti film. Ma la sua situazione di orfano artistico è durata pochissimo: corteggiato da Warner, Paramount e Sony appena tre giorni fa, Tarantino ha fatto velocemente la sua scelta: sarà dunque la Sony Pictures a produrre e distribuire il suo nono film, l'oggetto ancora misterioso ambientato nel 1969.

Deadline, che dà la notizia, sostiene che il film sarà sul genere di Pulp Fiction e che una delle storie dovrebbe parlare proprio di Sharon Tate, ruolo che sarebbe stato offerto a Margot Robbie, mentre altre parti andrebbero a Samuel L. Jackson, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Tom Cruise e Leonardo DiCaprio. A questo proposito è bene dire che non si sa se il regista ha parlato con Pitt, DiCaprio e Cruise per ruoli diversi o per un unico personaggio: in questo caso la scelta sarebbe tra uno dei tre.

Le condizioni per poter anche solo incontrare e fare la propria offerta a Tarantino dimostrano il grande credito di cui il regista ancora gode a Hollywood: i dirigenti dovevano sottoscrivere un accordo per un budget di 100 milioni di dollari, concedendogli il final cut e una percentuale del lordo degli incassi.

Tarantino intende girare il film nell'estate del 2018 per un'uscita l'anno successivo, vedremo dunque prossimamente le altre novità.