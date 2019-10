Quentin Tarantino rivela i dettagli di un romanzo che sta scrivendo

News Cinema

In un'interessantissima conversazione con Martin Scorsese, pubblicata sul sito dell'AFI, il regista parla del suo attuale progetto.

Se avete tempo e leggete l'inglese, sul sito dell'American Film Institute è stata pubblicata Wise Guys, una conversazione tra Quentin Tarantino e Martin Scorsese che non potete perdere, perché rivela moltissimo sui metodi di lavori e le passioni di questi due grandi cineasti, divisi dagli anni ma non dal talento. Di Scorsese aspettiamo con ansia The Irishman, il film realizzato con Netflix che arriverà in anteprima alla Festa del cinema di Roma, preceduto dagli entusiastici responsi ottenuti da chi ha avuto già modo di vederlo, mentre C'era una volta... a Hollywood di Tarantino è ancora in sala da noi ed è record di incassi. Per il regista è un periodo davvero magico: durante la post-produzione del film si è sposato, sta aspettando di diventare padre e per la sua opera numero 9 aspetta diverse candidature all'Oscar. Una delle cose di cui ha parlato con Scorsese nella conversazione di cui sopra è il suo attuale progetto, ovvero un romanzo che sta scrivendo e di cui ha rivelato interessanti dettagli.

Sapevamo già che Tarantino ha in progetto diversi libri, per lo più saggi, tra cui quello attesissimo su Sergio Corbucci, ma qua parliamo di un libro di fiction, con questa trama:

"Al momento sto scrivendo un romanzo. Ho questo personaggio che è stato nella Seconda Guerra mondiale e ha visto tantissimi spargimenti di sangue. Ora è tornato a casa, sono gli anni Cinquanta, e i film non gli dicono più niente. Li trova infantili, dopo tutto quello che ha passato. Per quanto lo riguarda, i film di Hollywood sono solo film. E poi, all'improvviso, inizio a sentir parlare di questi film stranieri di Kurosawa e Fellini. E dunque si dice ' forse è qualcosa di diverso da questa roba hollywoodiana fasulla'. Quindi viene attratto da questi film, alcuni gli piacciono e altri no e altri ancora non li comprende, ma si rende conto che sta vedendo qualcosa di importante. Perciò ora ho questa fantastica opportunità di rivedere in alcuni casi, e in altri di vedere per la prima volta dei film di cui ho sempre sentito parlare, ma dal punto di vista del mio personaggio. Perciò me li gusto ma al tempo stesso mi chiedo lui cosa ne pensi e come li percepisca".

Questa è solo una delle tante, succose chicche che potete leggere nella conversazione che trovate nel link iniziale e che vale davvero la lettura. Per quanto ci riguarda, non vediamo l'ora di leggere questo romanzo su cinema e vita reale, un argomento su cui Tarantino ha riflettuto a lungo per preparare C'era una volta... a Hollywood e che è da tempo al centro dei suoi interessi.

