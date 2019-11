Quentin Tarantino prima dell'ultimo film ha in programma teatro, un romanzo e una serie tv

News Cinema

E a noi non dispiace affatto aspettare il decimo film del regista, che in C'era una volta... a Hollywood ha messo tutto se stesso.

Chi come noi ha amato alla follia C'era una volta a... Hollywood ma anche chi non l'ha apprezzato ma ama Quentin Tarantino, si interroga da tempo sul suo ultimo film, il decimo di una splendida carriera. Più volte interrogato in merito, ha sempre risposto di voler fare altro, e che l'addio alla regia non significherà affatto una prematura pensione.

Parlando di recento all'evento BAFTA: A Life in Pictures, Tarantino è tornato sull'argomento, parlando in parte di cose che già sapevamo e ribadendo che prima dell'ultimo film si dedicherà ad altro: "Ho finito C'era una volta a... Hollywood, ho finito quella sceneggiatura, l'ho messa da parte e poi ho scritto una pièce teatrale. E ho scritto anche una serie tv in cinque episodi. In questo momento sto scrivendo un libro e spero di finirlo nei prossimi tre mesi. L'idea sarebbe che magari a marzo avrò finito il libro, e poi, in teoria, farei la piece teatrale e sempre in via ipotetica dopo questa farei la serie tv, e a quel punto penserò forse a cosa fare per il mio decimo film".

Insomma, a quanto pare Tarantino non ha nessuna fretta di concludere la sua carriera da regista. Del romanzo vi avevamo già parlato, quanto alla serie tv non è dato sapere di cosa tratterà, ma queste sono state le sue parole in merito tempo fa, sempre nella famosa conversazione con Martin Scorsese: "è un'idea che ho fin dagli anni Novanta, di qualcosa scritto da me e diretto da me. Anche se non so se ho davvero voglia di passare nove mesi a fare quello. Ma ho un'idea per una serie, che non sarebbe comunque epica". Quanto al decimo film, con un tale vulcano di idee, c'è davvero da aspettarsi di tutto, basta solo che arrivi l'intuizione giusta.

Nel frattempo, C'era una volta... a Hollywood, ancora in programmazione in molte sale, si prepara a sbarcare in home video in una miriade di versioni possibili, dvd, blu-ray, ultra 4K, con gadget, scene aggiunte, poster, vinili e tutto quello che possiamo sognare, a partire da gennaio 2020 in Italia, e a dicembre in America. Se siete interessati, è già possibile prenotare.