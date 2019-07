Quentin Tarantino potrebbe ritirarsi dal cinema attivo anche prima del decimo film

News Cinema

Tutto potrebbe dipendere anche dagli esiti di C'era una volta a... Hollywood, ha dichiarato il regista all'edizione australiana del mensile GQ.

Ogni fan di Quentin Tarantino che si rispetti si ricorda benissimo di come il regista americano, da molti anni e a più riprese, ha dichiarato la sua ferma intenzione di lasciare il cinema attivo e la regia dopo il suo decimo film. Che poi vorrebbe dire dopo il film che farà seguito a C'era una volta a... Hollywood, il cui debutto nelle sale americane - previsto per il 26 luglio - è oramai imminente.

Ma Tarantino, intervistato dall'edizione australiana del mensile GQ non ha solo ribadito per l'ennesima volta questo suo proposito (con un Brad Pitt che, al suo fianco, ci ha messo il carico, sostenendo che a suo parere il regista è più che serio e determinato in questo senso), ma è arrivato addirittura a sostenere che potrebbe appendere la macchina da presa al chiodo anche prima, chiudendo quindi la sua carriera registica col film presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Cannes, e che è la sua lettera d'amore a Hollywood e al cinema tutto.

"Credo, parlando di film, di essere arrivato alla fine di un percorso," ha dichiarato Tarantino. "Mi vedo impegnato a scrivere libri sul cinema, e a iniziare a scrivere per il teatro in modo da mantenermi creativo, ma penso di aver oramai dato al cinema tutto quello che avevo da dargli."

E, riferendosi all'imminente debutto nelle sale di tutto il mondo di C'era una volta a... Hollywood (tutto il mondo, Italia esclusa, dove dovremo attendere fino al prossimo 19 settembre, da buoni ultimi), ha poi aggiunto: "Se fosse davvero ben accolto, beh, potrei non arrivare nemmeno a dieci. Forse mi fermerò proprio adesso, mentre sono ancora ai vertici. Vedremo."