Quentin Tarantino: potrebbe essere Star Trek l'ultimo film da regista dell'americano

A meno di non considerarlo "una scappatoia" alla regola dei dieci film che si è autoimposto.

Ci risiamo. A due settimane dall'intervista all'edizione australiana di GQ in cui ha fatto tremare le vene ai polsi dei suoi fan, ribandendo la sua ferma intenzione di appendere la macchina da presa al chiodo al decimo film, o forse addirittura già con l'imminente C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino torna a parlare del suo auto-importo ritiro dalla regia.

Lo fa, questa volta, parlando col il sito americano CinemaBlend, e tirando questa volta in ballo il tanto chiacchierato film di Star Trek di cui ha scritto il soggetto (e la sceneggiatura, assieme a un team di altri autori) e che la Paramount sta ancora vagliando.

Posto che ancora non è chiaro se il progetto riceverà la luce verde dallo Studio americano (ma, bisogna dirlo, non ci sarebbe sulla carta un motivo per non dare l'ok alla produzione), e posto che Tarantino sia sufficientemente soddisfatto dal copione per girarlo, il punto da considerare è questo: lo Star Trek di Tarantino sarebbe da considerare a tutti gli effetti il decimo e ultimo film del regista, o, non essendo un progetto completamente originale, potrebbe essere considerata una scappatoia per arrivare invece a undici regie complessive?

Tarantino sembrerebbe, con un po' di dubbi, orientato verso la prima possibilità.

"Avevo pensato all'idea di una scappatoia," ha detto Tarantino a CinemaBlend, "una cosa del tipo 'ah, ma questo è uno Star Trek, non conta', e di chiudere la carriera con una storia del tutto originale." E però, ecco che il regista si è smentito da solo subito dopo: "Ma l'idea originaria di chiudere a quota dieci non prevedeva scappatoie. E penso che, se dovessi fare davvero questo Star Trek, mi ci dovrei impegnare completamente. Farne il mio ultimo film, e non fare nulla con la mano sinistra. Non so ancora se lo farò, ma potrebbe essere."