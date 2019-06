Quentin Tarantino porta al cinema Django/Zorro

Anche se per un po' sarà impegnato nelle rifiniture di C'era una volta... a Hollywood, presentato in concorso a Cannes con reazioni miste da parte della critica, ma ancora in fase work in progress (e a settembre si spera ne vedremo una versione finita e più lunga), Quentin Tarantino è sempre un vulcano di idee in ebollizione. Oltre al suo noto progetto per uno Star Trek "per adulti", Collider rivela che Jerrod Carmichael è al lavoro sulla sceneggiatura per il cinema di Django/Zorro, dalla miniserie a fumetti scritta da Tarantino e pubblicata dalla DC Comics, che costituisce in pratica il seguito di Django Unchained.

Nel fumetto, che si svolge diversi anni dopo la storia raccontata nel film, Django è ancora un cacciatore di taglie, e dal momento che ad est ne pende ancora una sulla sua testa, svolge la sua attività negli stati dell'Ovest. Dopo aver sistemato la moglie Broomhilda nei pressi di Chicago, riparte e le invia i suoi guadagni quando ha portato a termine un incarico. Per caso incontra il maturo e sofisticato Diego de la Vega, alias Zorro, e ne resta affascinato. Alla fine Django diventa la guardia del corpo di Zorro e si unisce a lui nella missione di liberare dalla schiavitù una popolazione locale, scoprendo che questa inumana condizione non riguarda solo la gente di colore.

Secondo le fonti di Collider il progetto di trarne un film sta per concretizzarsi, ma non è chiaro se Tarantino lo stia solo supervisionando o se stia anche collaborando alla sceneggiatura (dopo tutto la storia è sua) o svolgerà qualche altro ruolo. Stessa incertezza sulla produzione, anche se le fonti vogliono il film almeno in prima battuta (visti i precedenti di Django Unchained e C'era una volta... a Hollywood) alla Sony. Non si sa nemmeno se Tarantino sia intenzionato a dirigere il film: se terrà fede al progetto di abbandonare dopo la decima regia, è improbabile che lo faccia con un crossover di cose che ha già fatto.

Di certo c'è solo che potremmo vederlo al cinema, magari affidato a un regista di sua fiducia, e siamo sicuri che ne varrebbe la pena. Jerrod Carmichael è lo standup comedian che ha creato l'apprezzato e impegnato The Carmichael Show, sta co-sceneggiando il remake di 48 ore coi Safdie Brothers e si sta preparando alla sua prima regia, intitolata On The Count of Three, che dovrebbe anche interpretare col Christopher Abbott di Catch 22.