Quentin Tarantino: "Non voglio finire come i grandi registi"

News Cinema

Quentin Tarantino a ruota libera in un podcast riflette con la solita esplosiva ironia sulla maledizione dei grandi registi, con ultimi film mai all'altezza della loro fama.

Quentin Tarantino, ospite di Pure Cinema Podcast, è tornato su un argomento che preoccupa i suoi fan: il suo ritiro al decimo film, quindi dopo il prossimo (contando Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2 come un'opera unica e ignorando le collaborazioni con Robert Rodriguez, altrimenti il numero sarebbe già stato superato). Ma al di là di questi conteggi, da vero cinefilo Quentin è terrorizzato dal chiudere la carriera con opere che non siano all'altezza della sua fama, ammettendo onestamente che tutti questi ragionamenti fanno parte del suo vezzo di "auto-mitizzarsi".

La teoria di Quentin Tarantino sugli ultimi film dei grandi registi

Per mantenere il proprio mito, spiega Tarantino nel podcast, un regista dovrebbe sapere quando fermarsi prima di realizzare un sipario se non imbarazzante, non all'altezza delle opere precedenti. Quentin cita Arthur Penn, autore di film seminali come Piccolo grande uomo (1970): chiuse la lista delle sue opere cinematografiche con un goffo film comico, Con la morte non si scherza (1989). Prosegue poi nella sua tirata coinvolgendo un'altra leggenda come Don Siegel:

È una delle cose a cui penso tipo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Finire la carriera con un film decente è raro. Finirla con un film buono è un po' un evento... la maggior parte degli ultimi film dei registi sono proprio delle fottute loffie. [...] Questo mi fa pensare che forse non dovrei fare un altro film, perché io sarei molto, molto felice di lasciare con C'era una volta... a Hollywood. È quello che mi frustra, un sacco di registi spaziali avrebbero dovuto lasciare alla grande tipo con la loro terzultima cosa, mi fa pensare per me stesso. Se Don Siegel si fosse fermato on Fuga da Alcatraz? Porco cazzo, che carriera!