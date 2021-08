Quentin Tarantino non ha mai dato né darà mai un soldo a sua madre: ecco perché

News Cinema

Quand'era poco più che un bambino, Quentin Tarantino ha giurato che non avrebbe mai aiutato economicamente sua madre. Il motivo? Una questione di scrittura…

Certi torti nella vita non di dimenticano, e non tutte le persone riescono a perdonare chi li ha feriti. Di questa poco conciliante categoria fa parte - udite, udite! - Quentin Tarantino, che un giorno ha giurato e spergiurato che, qualora fosse diventato un filmmaker di successo, non avrebbe dato nemmeno un dollaro alla sua reverenda mamma.

Forse qualcuno conosceva già la storia, ma il regista di C'era una volta… a Hollywood, nonché l'autore del romanzo omonimo da poco pubblicato, ha voluto tornare sull'argomento durante un podcast. L'impareggiabile Quentin ha così raccontato un episodio poco felice della sua infanzia che lo ha allontanato da sua madre facendolo soffrire non poco. Quando aveva 12 anni, il regista litigò furiosamente con sua mamma Connie, che lo rimproverava perché la sua passione per la scrittura stava compromettendo il suo rendimento scolastico. Durante la discussione, la donna parlò di una "misera carriera da scrittore" e gli urlò: "Questa fottuta merda deve finire!". Fu allora che Quentin Tarantino decise che non avrebbe mai aiutato economicamente la genitrice. Ecco il suo racconto:

Quando mi ha detto quelle cose con sarcasmo, ho pensato: "Ok, signora, quando diventerò uno scrittore di successo, non vedrai un soldo. Non avrai una casa. Non ti pagherò una vacanza e niente Cadillac di Elvis per mamma. Non avrai nulla, per via delle cose che hai detto. Le parole che dici ai tuoi figli avranno delle conseguenze. Anche il tono sarcastico che usi quando parli delle cose che per loro sono importanti avrà delle conseguenze".

In passato il regista ha ammesso di aver effettivamente dato soldi a sua madre per questioni di tasse e ha parlato spesso del suo rapporto praticamente inesistente con i genitori. Quentin non ha mai conosciuto suo padre, l'aspirante attore Tony Tarantino, che ha pensato bene di farsi vivo con il figlio dopo il successo de Le Iene, trovandosi però di fronte un muro. Insomma, la mamma e il papà di uno dei più grandi geni del cinema contemporaneo hanno fatto male i loro conti e, aiuti finanziari a parte, avrebbero oggi l'amore del loro bambino se solo si fossero comportati meglio o avessero incoraggiato le sue passioni. Altro che l'iconica Cadillac Fleetwood rigorosamente rosa che è diventata uno dei simboli di Elvis Presley! Ma ormai ciò che è fatto è fatto, e Tarantino si dimostrerà certamente con suo figlio Leo un genitore migliore di quelli che la sorte gli ha portato in dono, se di dono si può parlare.