Quentin Tarantino ha scelto il Bruce Lee per Once Upon a Time in Hollywood

Attualmente in fase di riprese a Los Angeles, Once Upon a Time in Hollywood, che è il nuovo film di Quentin Tarantino, racconterà intricate vicende di personaggi immaginari e realmente esistiti nel contesto della Città degli Angeli di fine anni Settanta. E tra i secondi, capeggiati ovviamente dalla Sharon Tate di Margot Robbie, ci sarà spazio anche per un'altra vera e propria icona: Bruce Lee.

Il leggendario profeta delle arti marziali, già omaggiato da Tarantino attraverso la tutina gialla della Sposa in Kill Bill, apparirà nel nuovo film del regista, e sarà interpretato da Mike Moh, attore e artista marziale noto finora principalmente per aver interpretato una web serie basata sul picchiaduro Street Fighter e per il ruolo di Triton nella non fortunatissima serie tv della Marvel Inhumans.

Da sempre - e difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti, Moh è un grande e devoto fan di Bruce Lee, al quale nel 2015, in occasione del 42esimo anniversario della sua morte, aveva dedicato un video, che vi riproponiamo qui di seguito.

Quanto allo spazio destinato a Moh e a Bruce Lee nel film di Tarantino, non ci sono al momento certezze o conferme, anche se pare quasi sicuro si tratterà di un personaggio di secondo piano all'interno dello schema complesso della trama.

Once Upon a Time in Hollywood, lo ricordiamo, racconta la storia un attore televisivo di nome Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) che, dopo aver interpretato una serie tv western di grande successo, spera di riuscire a fare il salto verso il grande schermo, e lo stesso spera il suo inseraparabile amico e stunt-double Cliff Booth (Brad Pitt). A questa vicenda privata e immaginaria, fa da sfondo, non è ancora chiaro come, l'orribile omicidio di Sharon Tate e delle altre vittime del massacro di Cielo Drive per mano degli adepti della setta di Charles Manson.