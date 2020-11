Quentin Tarantino firma un contratto per due libri con Harper & Collins. Vediamo quali

News Cinema

Quentin Tarantino non resta inattivo ma firma un contratto con la casa editrice Harper & Collins per due libri: un romanzo e una novelization di C'era una volta a Hollywood.

Torniamo a parlare delle attività letterarie di Quentin Tarantino che, nella forzata assenza di quelle cinematografiche, ci interessano molto. Il regista ha firmato un contratto per due libri con la casa editrice Harper & Collins. Di cosa si tratta?

C'era una volta... a Hollywood rivisitato

Il primo è quella che si chiama "novelization", cioè un romanzo che prende vita da un film, dedicata al suo amatissimo e superpremiato C'era una volta... a Hollywood. Il libro uscirà direttamente in edizione tascabile nell'estate del 2021, oltre che come e-book e audiolibro. In autunno arriverà anche una versione deluxe.

A differenza delle classiche novelization, che spesso si limitavano a raccontare quello che succedeva nel film, quella di Tarantino racconterà le vite dei due protagonisti, il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio e il Cliff Booth di Brad Pitt, sia nel passato che nel futuro rispetto a quanto visto sullo schermo, aprendo quindi nuovi scenari rispetto a quelli che abbiamo visto.

Ad esempio leggeremo una parte dedicata a Dalton che prova ad estendere la sua carriera nel cinema di genere italiano. E sapremo che ha incontrato Burt Reynolds (che avrebbe dovuto interpretare George Spahn in C'era una volta... a Hollywood, se non fosse mancato durante le prove) e il meno noto Pete Duel, protagonista di Alias Smith and Jones, suicida a 31 anni, molto importante per Tarantino nella costruzione dei personaggi. E sulla sua strada ci saranno anche star dell'action ed ex protagonisti del football, come Jim Brown e Fred Williamson. Insomma, si tratterà di un vero e proprio romanzo che racconterà anche quello che nel film non abbiamo visto.

"Sono cresciuto leggendo le novelization negli anni Settanta - ha dichiarato Tarantino - "e anche oggi provo tantissimo affetto per il genere. Quindi, come appassionato delle novelization dei film, sono fiero di annunciare con C'era una volta...a Hollywood il mio contributo a questo sottogenere della letteratura, spesso emarginato, eppure amato. Sono anche elettrizzato di poter esplorare ulteriormente i miei personaggi e il loro mondo in un'impresa letteraria che spero possa stare alla pari con la sua controparte cinematografica".

Cinema Speculation

La seconda impresa letteraria di Tarantino è invece un'opera originale, intitolata "Cinema Speculation". L'editore lo descrive come "un'immersione in profondità nel cinema degli anni Settanta, un ricco insieme di saggi, recensioni, scrittura personale e titillanti "what if", da parte di uno dei più celebri registi del cinema, oltre che suo maggiore fan".Di questo non vengono forniti altri dettagli, ma supponiamo che si tratti del libro di cui il buon Quentin aveva parlato tempo fa con Martin Scorsese.