Quentin Tarantino e il sogno di dirigere un film Marvel

News Cinema

Come ha rivelato lo stesso regista, nei suoi sogni c'è l'idea di dirigere un film per la Marvel e, neanche a dirlo, Quentin Tarantino conosce già il personaggio che vorrebbe portare sul grande schermo

Tutti conosciamo il talento di Quentin Tarantino. Non è solo uno dei registi più apprezzati del nostro tempo, ma è anche scrittore, produttore, sceneggiatore e cultore della settima arte. Secondo le ultime informazioni che sono trapelate in rete, pare che Tarantino sia al lavoro su un progetto televisivo che, con molta probabilità, vedrà la luce sulla HBO il prossimo anno. Ma, in parallelo, il regista sta curando la promozione del suo libro, dal titolo Cinema Speculation, che da poco è stato pubblicato. Proprio durante una delle presentazioni, a Quentin Tarantino sono state poste diverse domande in merito ai suoi progetti attuali e futuri. In pochi lo avrebbero immaginato ma, da quel che sembra, il regista sarebbe ben felice di dirigere uno dei film Marvel e avrebbe già in mente a quale personaggio ispirarsi.



C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il sogno di Quentin Tarantino

A far sbottonare il regista in merito alla sua intenzione di provare a lavorare per Marvel, ci ha pensato Elvis Mitchell. Lui non solo è un critico cinematografico ma è anche un fumettista e un conduttore radiofonico. Alla domanda, Tarantino non si è tirato indietro e ammette che sarebbe ben felice di lavorare per la Marvel. Certo, risulta un po' difficile immaginare il regista alle prese con un cinecomic, ma rispetto ad altri, avrebbe tutte le qualità per portare a termine il lavoro con maestria. O altrimenti, non sarebbe uno degli "uomini di cinema" più apprezzati degli ultimi anni. Oltre a questo, incalzato dal moderatore, il regista afferma che ha già un’idea in mente su dove orientarsi.

Un film sull’Howling Commandos

Come ha rivelato Tarantino, sarebbe ben lieto di portare sul grande schermo un film dedicato a Nick Fury e incentrarsi sulla squadra degli Howling Commandos. I fan della Marvel, soprattutto quelli della carta stampata, conoscono fin troppo bene i personaggi che il regista vorrebbe portare al cinema. La squadra è già apparsa nel primo capitolo di Captain America e fa riferimento a una banda di soldati che sono fedeli all’ex direttore dello SHIELD. Un progetto di tutto rispetto che, con molta probabilità, non vedrà mai la luce. Ma a tutti è permesso di sognare, anche a una persona come Quentin Tarantino. Il regista, inoltre, afferma che il film Bastardi senza Gloria (del 2008) è stato scritto pensando proprio a Nick Fury e alla sua squadra di soldati, come atto di amore e di stima nei riguardi del personaggio.