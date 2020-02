Quentin Tarantino è diventato papà di un bel maschietto

News Cinema

La moglie del regista Daniella Pick ha dato alla luce, sabato 22 febbraio, un delizioso frugoletto di cui ancora non si conosce il nome.

Da sabato 22 febbraio Quentin Tarantino è papà di un bel maschietto, avuto dalla dolce e gentile consorte Daniella Pick. Il bimbo è nato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv e al momento non ne conosciamo il nome. Nel 2018 il regista si era sposato, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, con una cerimonia per pochi, a cui avevano partecipato gli amici di sempre Diane Kruger, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. Tarantino aveva parlato di quanto lo rendesse felice la sua nuova condizione di marito durante la conferenza stampa, al Festival di Cannes, di C'era una volta… a Hollywood, dove apariva davvero raggiante. Nel mese di agosto, la coppia aveva annunciato di aspettare un bambino.

Quentin Tarantino e Daniella Pick si sono conosciuti nel 2009, durante la promozione di Bastardi senza gloria. All'epoca il filmmaker amava ripetere, a quanti gli chiedevano se avesse intenzione di sposarsi o se fosse innamorato di qualcuno, le seguenti parole: "Quando faccio un film, non esco con nessun altro. Conta solo il film. Non ho una moglie, non ho figli, niente mi può intralciare. Il mondo intero può andare all’inferno e prendere fuoco. Non me ne importa. Questa è la mia vita. E’ come l'Everest. Se stai scalando l'Everest, non puoi fare nient'altro. Non sto dicendo che non mi sposerò mai o che non avrò un figlio prima dei sessant'anni, ma ho fatto una scelta, percorrerò la mia strada da solo". Se rileggesse quanto dichiarato, Quentin adesso si metterebbe a ridere, consapevole del fatto che, quando arriva, l'amore manda tutto a carte quarantotto.

Se il piccolo è venuto alla luce a Tel Aviv è perché la signora Tarantino è un'attrice, cantante e modella israeliana. La bella notizia è arrivata da un addetto stampa del regista che ha diffuso un comunicato in cui si legge: "Daniella e Quentin Tarantino sono felici di annunciare la nascita del loro primo figlio, un bambino nato il 22 febbraio 2020". A confermare la lieta novella, via Instagram, è stato poi Svika Pick, il papà di Daniella.

A questo punto resta da scoprire come verrà chiamato baby Tarantino: Pai Mei? Django? Bill? Marcellus? Oppure i novelli genitori si rivolgeranno a lui chiamandolo semplicemente Mr. Wolf? Lo scopriremo a breve.