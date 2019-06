Quentin Tarantino ci aggiorna sul prossimo Star Trek e rivela il suo film Marvel preferito

A proposito di questa notizia circolata tempo fa che vuole Quentin Tarantino coinvolto nel prossimo film della saga di Star Trek, abbiamo aggiornamenti dal diretto interessato. Dalla prima mondiale al Festival di Cannes, l'autore e regista ha iniziato il tour promozionale di C'era una volta a... Hollywood (in uscita in Italia il 19 settembre) che significa partecipare a molte interviste e rispondere a un'infinità di domande. Alcuni giornalisti non resistono alla tentazione di uscire fuori tema e chiedere aggiornamenti sui progetti futuri, nonostante si tratti pur sempre di Tarantino, uno che non si fa problemi a mandarti al diavolo se sei inopportuno. Sollecitato quindi su Star Trek, Quentin ha detto che "un copione è pronto, devo leggerlo per bene, ma non ho ancora avuto tempo di farlo". L'autore di questo script è Mark L. Smith che ha scritto le sceneggiature di The Revenant e Overlord.

J.J. Abrams e Tarantino sono legati al film in qualità di produttori e non è ancora confermato se sarà proprio quest'ultimo il regista del film. Ciò che è certo, è che se dovesse essere effettivamente Tarantino a dirigerlo, il film sarà vietato ai minori, come dice lui stesso: "se lo farò io, sarà senza dubbio R-rated".

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, il regista ha detto di aver iniziato a recuperare tutti i film necessari per poter vedere Avengers: Endgame. "L'ultimo che ho visto è stato Thor: Ragnarok che ho adorato, è il mio film preferito dal primo Avengers" e aggiunge "drastically my favourite". Alla prossima intervista con qualche temerario giornalista, forse avremo un aggiornamento completo da Tarantino sui film Marvel. Per chi ama il cinema è sempre piacevole sentire la sua opinione essendo lui, prima ancora che sceneggiatore e regista, uno sfegatato fan della settima arte.



C'era una volta a... Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD