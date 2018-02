Quentin Tarantino chiede ufficialmente scusa alla vittima di Polanski Samantha Geimer

Affair Quentin Tarantino: dov'eravamo rimasti?

Alla pessima figura fatta dal regista in seguito al "ripescaggio" da parte della rivista Jezebel.com di una puntata della trasmissione radiofonica "The Howard Stern Show" in cui il regista difendeva Roman Polanski dall'accusa di violenza sessuale ai danni di Samantha Geimer. Riferendosi al fattaccio, avvenuto nel '77, nel 2003 Tarantino sosteneva: "Era corruzione di minore… non si è trattato di uno stupro… lei era consenziente".

Ovviamente le dichiarazioni dell'autore di Pulp Fiction hanno fatto infuriare la Geimer, che poco dopo il lancio della bomba ha detto: "Spero che Tarantino non faccia di se stesso uno str…continuando a parlare in quel modo". A questo commento sacrosanto Quentin si è sentito in dovere di rispondere, cospargendosi il capo di cenere. Ecco le sue scuse, che arrivano via Indiewire:

Voglio scusarmi pubblicamente con Samantha Geimer per i mei sprezzanti commenti durante l’Howard Stern Show mentre parlavo del crimine che è stato commesso contro di lei. A quindici anni di distanza mi rendo conto di aver sbagliato. La signora Geimer E’ STATA violentata da Roman Polanski. Quando Howard ha nominato Polanski, a torto ho fatto l’avvocato del diavolo solo per essere provocatorio. Non ho preso in considerazione i sentimenti della signora Geimer e di questo sono molto dispiaciuto.

Quindi, signora Geimer, sono stato ignorante, insensibile e soprattutto scorretto.

Mi dispiace, Samantha.

Quentin Tarantino

Speriamo che queste sentite parole calmino le acque e non portino a una demonizzazione del regista, appena perdonato da Uma Thurman per averle fatto rischiare la vita in un incidente d'auto avvenuto sul set di Kill Bill volume 2.