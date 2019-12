News Cinema

L'annuncio di Noah Hawley alla regia del prossimo episodio deve aver inciso sulla sua scelta...

A quanto pare Quentin Tarantino potrebbe aver definitivamente abbandonato l’idea di girare una versione di Star Trek R-rated, cioè visivamente più violenta e adatta di conseguenza a un pubblico adulto. In un’intervista piuttosto recente infatti l’autore ha dichiarato di non avere più avuto alcuna discussione con la Paramount riguardo il progetto, e di stare cercando un film più “piccolo” per il futuro, dopo l’impegno produttivo del suo ultimo C’era una volta …a Hollywood. Tarantino sembra dunque voler dirigere i suoi prossimi sforzi da regista verso un’opera maggiormente autoriale e diretta a un pubblico ristretto, non certo quello enorme dei fan di Star Trek.

Vale la pena ricordare che tutto era nato nel 2017, quando Tarantino aveva annunciato di voler girare una sua versione del famoso franchise di fantascienza e che una versione della sceneggiatura era stata già scritta da Mark L. Smith, autore del copione di The Revenant con Leonardo DiCaprio. Uno dei fattori che potrebbero aver fatto cambiare idea all’autore di Pulp Fiction potrebbe essere stato anche il recente annuncio di Noah Hawley come regista del prossimo episodio. Scelta comunque interessante, perché se Hawley non è un cineasta visionario come Tarantino, di certo non è neppure un nome (ancora) spendibile presso il grande pubblico, come il suo affascinante ma dimenticato esordio alla regia Lucy in the Sky ha dimostrato. Che dunque Tarantino non abbia gradito che la Paramount abbia “scavalcato” la sua visione di Star Trek in favore di quella di Hawley? Non resta che aspettare per vedere se il film di Tarantino è ufficialmente tramontato…