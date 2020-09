Quello che tu non vedi: amore e schizofrenia nel trailer del film con Charlie Plummer e Taylor Russell

News Cinema

Arriverà al cinema il 3 dicembre un teen movie molto particolare, tratto da un romanzo di Julia Walton. Si intitola Quello che tu non vedi, con Charlie Plummer e Taylor Russell, e ne è appena arrivato il trailer.

Arriverà al cinema il prossimo 3 dicembre con 01 Distribution Quello che tu non vedi, diretto da Thor Freudenthal e basato sull’omonimo romanzo (titolo originale "Words on a Bathroom Walls") di Julia Walton che sarà pubblicato in Italia da Sperling&Kupfer il 24 Novembre.

Del film, che parla in modo diverso della malattia mentale e di cui vi mostriamo il trailer italiano, sono protagonisti due giovani e bravissimi attori, Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo) e Taylor Russell, affiancati nel cast da Andy Garcia, AnnaSophia Robb e Beth Grant.

Questa la trama ufficiale:

Adam è un adolescente brillante ma introverso, con il sogno nel cassetto di diventare chef. Soffre di allucinazioni visive e vive circondato da amici immaginari che si presentano nei momenti meno opportuni. Espulso a metà del suo ultimo anno di liceo a causa di un incidente durante la lezione di chimica, si trasferisce in una scuola privata per finire l’anno. Adam ha poche speranze di riuscire ad adattarsi e vorrebbe solo mantenere il segreto sulle sue continue visioni fino a quando non prenderà il diploma e potrà iscriversi all’università di cucina. Ma quando incontra Maya, schietta e tremendamente intelligente, scatta un’intesa istantanea alla quale non potrà resistere. Man mano che la loro storia d’amore diventa più importante, lei lo spinge ad aprire il suo cuore e a non chiudersi nella sua condizione. Grazie all’amore e al sostegno sia della sua ragazza che della famiglia, Adam lotta per la prima volta per uscire dal tunnel e per fronteggiare le sfide che lo attendono.