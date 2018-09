Quello che non uccide: ecco il nuovo trailer italiano e il poster del nuovo capitolo della saga Millennium

Eccolo, finalmente.

Il nuovo trailer in italiano (e il poster, anche) di Quello che non uccide, aka The Girl in the Spider's Web, ovvero il nuovo film della saga di Millennium, quella ideata da Stieg Larsson, che riporta al cinema il personaggio oramai iconico e amatissimo di Lisbeth Salander.

Lisbeth, questa volta, dopo essere stata interpretata in Svezia da Noomi Rapace, e da Rooney Mara in Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher, arriva sul grande schermo col volto di Claire Foy; mentre nei panni di Mikael Blomkvist c'è Sverrir Gudnason, il Björn Borg di Borg McEnroe.

Ma ecco il primo trailer di Quello che non uccide, che sarà nei nostri cinema dal 31 ottobre distribuito da Warner Bros.:



Quello che non uccide: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per i puristi (lo sappiamo che ci siete, non fate i timidi, questa è la versione originale:





Quello che non uccide, diretto dal Fede Alvarez di La casa e Man in the Dark, è tratto dal quarto romanzo della serie, scritto da David Lagercrantz, che è stato adattato per il cinema da Steven Knight, lo stesso Alvarez e Jay Basu.

Nel cast, oltre a Foy e Gudnason, ci sono anche Sylvia Hoeks (che interpreta la sorella di Lisbeth), Lakeith Stanfield, Vicky Krieps, Claes Bang, Synnøve Macody Lund, Beau Gadsdon, Stephen Merchant, Cameron Britton.