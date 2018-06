Quello che non uccide: Claire Foy è Lisbeth Salander nel primo trailer italiano del film

The Girl In The Spider's Web, da noi Quello che non uccide (come il titolo italiano del quarto romanzo della serie, scritto da David Lagercrantz e pubblicato nel 2015), è il nuovo capitolo cinematografico della saga Millennium creata dallo scrittore e giornalista Stig Larsson, scomparso nel 2004..

Dopo i film svedesi con Noomi Rapace e il compianto Michael Nyqvist e i remake firmati da David Fincher con Rooney Mara e Daniel Craig, è la volta dell'attrice inglese Claire Foy e dello svedese Sverrir Gunadson (visto di recente nei panni Bjorn Borg in Borg McEnroe.) a interpretare i ruoli di Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist.

Quello che non uccide, diretto da Fede Alvarez, arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre prossimo. Ecco intanto il primo trailer del film (in italiano e in originale) che vedrà Lisbeth Salander e Mikael Blomkvist investigare su una rete di spie governative e criminali informatici che hanno come obiettivo l'assassinio.





Quello che non uccide: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Girl in the Spider's Web: Il Trailer Ufficiale del Film - HD