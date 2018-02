Quello che non so di lei: Roman Polanski torna sui nostri schermi dal 1 marzo, ecco in anteprima il poster italiano

Abbiamo dovuto aspettare qualche mese dalla sua presentazione ufficiale allo scorso Festival di Cannes ma finalmente il nuovo atteso film di Roman Polanski sta per arrivare sui nostri schermi.



Scritto dallo stesso Polanski insieme a Olivier Assayas, Quello che non so di lei, tratto dal romanzo "Da una storia vera" scritto da Delphine Vigan e pubblicato in Italia da Mondadori, vede Eva Green e la musa di Polanski, Emmanuelle Seigner, protagoniste di un thriller psicologico che ricorda un po' Misery non deve morire, un po' L'uomo nell'ombra, e che affronta la tematica del continuo alternarsi di realtà e finzione, molto cara a Polanski.

Semplice, pulito, lineare. Pur raccontando una storia torbida, e tutta annodata. Roman Polanski non deve dimostrare niente a nessuno, e diverte e intriga senza sensazionalismi né intellettualismi. Un film avvincente (anche grazie alle due protagoniste) che gioca coi ruoli, le aspettative, i codici del genere, delle identità, della narrazione. (qui la nostra recensione completa di Quello che non so di lei)

Vi presentiamo oggi, in anteprima esclusiva, il poster italiano. Più sotto trovate la trama ufficiale del film, in uscita nei cinema italiani il 1 marzo prossimo.





La Trama ufficiale del film:

Delphine è l'autrice di un romanzo molto personale dedicato alla madre, diventato un bestseller.

Stremata dagli innumerevoli impegni e resa fragile dal peso dei ricordi, Delphine è inoltre tormentata da lettere anonime che la accusano di dare in pasto al pubblico la storia della sua famiglia.

La scrittrice vive un momento di blocco creativo, paralizzata all'idea di dover ricominciare a scrivere.

La sua storia si intreccia con quella di Elle. Elle è una donna giovane e affascinante, intelligente e intuitiva. Riesce a capire Delphine meglio di chiunque altro. Delphine si confida e si apre con lei, arrivando ad affezionarsi molto. Quanto lontano si spingerà Elle dopo essersi trasferita nell'appartamento di Delphine? Riempirà il suo vuoto o ne creerà uno nuovo? Le darà nuovi stimoli o si impadronirà della sua vita?