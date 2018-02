Quello che non so di lei: il trailer italiano del film di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner e Eva Green

Diretto da Roman Polanski e interpretato da sua moglie Emmanuelle Seigner e da Eva Green, Quello che non so di lei è uno dei film più belli che abbiamo visto nel corso dell'ultimo Festival di Cannes (e la nostra recensione è qui a confermarlo).

Elegante, inquietante eppure allo stesso tempo limpido e lineare, il film è un thriller psicologico che racconta del rapporto che si fa via via più ossessivo e pericoloso tra una scrittrice in crisi d'ispirazione e una sua fan che diventa via via amica, complice, musa e aguzzina.

Tratto da un romanzo di Delphine de Vigan, Quello che non so di lei debutterà nelle sale il prossimo 1°marzo, e l'invito e a non lasciarselo scappare.

Intanto, eccone il primo trailer italiano.

Quello che non so di lei: Il trailer italiano del film - HD