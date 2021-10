Quelli che mi vogliono morto: un thriller tra le fiamme con Angelina Jolie, disponibile su NOW

News Cinema

Con la regia di Taylor Sheridan, il film Quelli che mi vogliono morto racconta di un'estenuante inseguimento nei boschi tra due sicari del governo e un ragazzino che trova l'aiuto di Angelina Jolie.

Potrebbe esservi o non esservi familiare il nome di Taylor Sheridan, sebbene è quasi certo che abbiate visto almeno uno dei titoli su ci sia stato un suo intervento autoriale. 51enne originario del Texas, Sheridan ha iniziato la carriera come attore, ma raggiunti i 40 anni si è scoperto sceneggiatore con un certo talento. Il primo film da lui scritto è Sicario, il thriller diretto da Dennis Villeneuve che per tutta la sua durata genera una suspense che si taglia con il coltello. Hanno fatto seguito il copione di Hell or High Water, candidato a quattro premi Oscar compresa la sceneggiatura, e quello de I segreti di Wind River che ha segnato anche il suo debutto alla regia (lui stesso dice di non considerare il piccolo film Vile come il suo esordio dietro la macchina da presa, ma più come l'aiuto a un amico regista in difficoltà).

Dopo gli script di Soldado e Senza rimorso, è arrivata una storia tratta da un romanzo di Michael Koryta. Disponibile sul servizio streaming NOW (all'interno del Pass Cinema + Entertainment, attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese), il film Quelli che mi vogliono morto ha beneficiato dell'intervento di Taylor Sheridan dopo che i produttori lo hanno coinvolto per riscrivere una parte dell'adattamento di cui si era occupato lo stesso Koryta insieme allo sceneggiatore Charles Leavitt. Un altro regista di cui non si conosce il nome avrebbe dovuto dirigerlo, ma quando costui ha lasciato il progetto, Sheridan si è offerto di farsi carico della regia. Il fatto che ci fosse lui, ha contribuito in modo determinante all'arrivo di Angelina Jolie. L'attrice, parlando di Sheridan, ha detto le seguenti parole: "Ha un talento inimitabile quanto si tratta di descrivere la provincia americana, che non era mai stata qualcosa su cui mi ero focalizzata in passato e io volevo abitare questo mondo insieme a lui".

Quelli che mi vogliono morto: una storia di fuga, di fuoco, di speranza

Il thriller Quelli che mi vogliono morto racconta la storia di un dodicenne di nome Connor Casserly, interpretato dal giovane attore Finn Little. Il ragazzino si ritrova suo malgrado in una tragica situazione in cui è in pericolo di vita. È il figlio di un importante testimone che ha scoperto alcune nefandezze a livello governativo e ora, per scoprire se sappia qualcosa anche lui, un paio di sicari sono sulle sue tracce. In seguito a un incidente in automobile, Connor è in fuga attraverso le foreste del Montana. Gli assassini, che hanno il volto di Nicholas Hoult e Aidan Gillen, non gli danno tregua e cercano di anticipare le sue mosse rintracciando le persone dalle quali potrebbe cercare rifugio. Disperato, Connor incontra casualmente la guardia forestale Hannah Farber, il personaggio di Angelina Jolie, che a sua volta è portatrice di un fardello di sensi di colpa non indifferente rispetto a un incendio di un anno prima che aveva causato la morte di alcune persone. La donna offre aiuto al ragazzino proprio quando iniziano a divampare fiamme nel bosco, pericolose non meno degli assassini con le loro armi da fuoco.

