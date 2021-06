Quelli che mi vogliono morto, Angelina Jolie nei primi 10 minuti gratis del nuovo thriller

News Cinema

La Warner Bros. ha caricato gratuitamente i primi 10 minuti del thriller Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie, da oggi disponibile in digitale, in acquisto e noleggio premium.

È disponibile da oggi in digitale, a noleggio premium o acquisto, il thriller Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie: la Warner Bros. Home Entertainment per l'occasione ha caricato su YouTube gratis i primi 10 minuti del film di Taylor Sheridan, interpretato anche da Finn Little, Nicholas Hoult, Aidan Gillen e Jon Bernthal. Il lungometraggio è disponibile su Apple Tv, Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV, solo a noleggio premium invece su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Quelli che mi vogliono morto si basa sul romanzo omonimo di Michael Koryta, pubblicato in origine nel 2014, in arrivo anche in Italia per i tipi Piemme a partire dal 22 giugno. La storia si concentra su Hannah Faber (Jolie), una guardia forestale traumatizzata, messa dal destino suo malgrado di fronte a una missione pericolosa: proteggere il dodicenne Connor (Little) da due killer, che vogliono eliminarlo perché testimone di un omicidio. Mentre sono braccati dai sicari (Holut e Gillen), Hannah e Connor fuggono nei boschi, dove però un terribile incendio sta per divampare. Hannah verrà messa di fronte a una delle prove più impegnative della sua vita... Leggi anche Angelina Jolie: "Mi attirano i personaggi lacerati"