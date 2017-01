Quella di Deadpool è una delle migliori sceneggiature del 2016 per la Writers Guild of America

Saranno consegnati il 19 febbraio i Writers Guild Awards, i premi del sindacato americano degli sceneggiatori, e Deadpool a sorpresa ha conquistato una nomination nella categoria "migliore sceneggiatura adattata". Il cinecomic della 20th Century Fox, basato sull'omonimo irriverente personaggio Marvel, ha stupito gli stessi addetti ai lavori, riuscendo a incassare nel mondo 783 milioni di dollari, per un costo di "soli" 58: risultato tanto più notevole se si considera che è un film vietato ai minori. Non è la prima volta che un cinecomic ottiene una nomination ai WGA in questa categoria: è già successo infatti a Guardiani della Galassia. Ecco l'elenco delle nomination nelle principali categorie (qui c'è l'elenco completo delle nomination ai WGA).

SCENEGGIATURA ORIGINALE

Hell or High Water, scritto da Taylor Sheridan

La La Land, scritto da Damien Chazelle

Loving, scritto da Jeff Nichols

Manchester by the Sea, scritto da Kenneth Lonergan

Moonlight, scritto da Barry Jenkins, soggetto di Tarell McCraney

SCENEGGIATURE NON ORIGINALI

Arrival, scritto da Eric Heisserer, basato sul racconto “Story of Your Life” di Ted Chiang

Deadpool, scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, basato sul fumetto X-Men

Barriere, scritto da August Wilson, basandosi sul suo testo teatrale

Il diritto di contare, scritto da Allison Schroeder e Theodore Melfi, basato sul libro di Margot Lee Shetterly

Animali notturni, scritto da Tom Ford, basato sul romanzo "Tony and Susan" di Austin Wright

SERIE TV DRAMMATICA

The Americans, scritta da Peter Ackerman, Tanya Barfield, Joshua Brand, Joel Fields, Stephen Schiff, Joe Weisberg, Tracey Scott Wilson

Better Call Saul, scritta da Ann Cherkis, Vince Gilligan, Jonathan Glatzer, Peter Gould, Gennifer Hutchison, Heather Marion, Thomas Schnauz, Gordon Smith

Il trono di spade, scritta da David Benioff, Bryan Cogman, Dave Hill, D.B. Weiss

Stranger Things, scritta da Paul Dichter, Justin Doble, The Duffer Brothers, Karl Gajdusek, Jessica Mecklenburg, Jessie Nickson-Lopez, Alison Tatlock

Westworld, scritta da Ed Brubaker, Bridget Carpenter; Dan Dietz, Karl Gajdusek, Halley Gross; Lisa Joy; Katherine Lingenfelter, Dominic Mitchell, Jonathan Nolan, Roberto Patino, Daniel T. Thomsen, Charles Yu