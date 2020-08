Quel romanticone di Dwayne Johnson regala ai fan un video per il suo primo anniversario di nozze

News Cinema

Il popolarissimo attore Dwayne Johnson condivide su Instagram un lungo video d'amore per moglie e figlie e ripropone pezzi delle sue romanticissime nozze un anno dopo.

Che dire di fronte a un video super ultra romantico come quello condiviso da Dwayne Johnson nel giorno del suo primo anniversario di nozze con Lauren Hashian, sua compagna da anni e madre delle sue due (poi tre) splendide figlie? I casi sono due: o vi commuovete alle lacrime con questa Roccia dal cuore tenero, o, se siete più scettici e cinici in materia, guarderete tutto con un sorrisetto incredulo. Ma scommetteremmo che la maggior parte delle reazioni sarà del primo tipo.

Ieri Johnson ha condiviso infatti un lungo video su Instagram in cui ripropone alcuni momenti della sua cerimonia di nozze alle Hawaii, con gli intimi e le figlie, assieme alla canzone che la moglie ha composto per l'occasione. Questo il (quasi) altrettanto lungo messaggio che lo accompagna. Da notare che The Rock dice di non essere uno scrittore, ma quando inizia a scrivere le parole le trova eccome:

Un anno fa, il 18 agosto 2019, ho avuto l'onore di sposare Lauren Hashian. Più tardi quella sera lei mi ha sorpreso con questa bellissima canzone, "Step Into A Love Like This”, che ha scritto e cantato in onore del nostro matrimonio. Quando ho sentito i primi versi della canzone, "ogni angelo in cielo canta per noi stasera", come tributo ai nostri cari scomparsi che non sono più con noi, mi sono molto commosso. E mi commuovo anche oggi quando sento quelle parole e vedo queste riprese del matrimonio. Lauren è una cantautrice dotata e profonda che ha scritto ogni singola parola di questa canzone (e della sua promessa di matrimonio) per riflettere sulla nostra vita e la nostra fortuna nel giorno del nostro matrimonio. Io non sono uno scrittore, quindi posso solo dire quello che mi viene dal cuore e che sento istintivamente, e a parte la nascita delle mie tre figlie, questo è il dono più grande che io abbia mai ricevuto. In conclusione, sono un marito, padre e uomo fortunato e grato per avere una donna così meravigliosa al mio fianco in questa cosa imprevedibile e tuttavia bellissima che chiamiamo vita. Un ringraziamento speciale alle mie estremamente amorevoli figlie, Jazzy e Tia, per aver accompagnato papà mentre mi inginocchiavo e facevo a Lauren la proposta di matrimonio. Tecnicamente, non ha mai risposto "Sì!", perché è scoppiata a ridere e poi si è messa a piangere di brutto. MA mi farò sempre bastare quella risposta sulle colline hawaiane. Speriamo che vi piacciano "Step Into A Love Like This" e i momenti delle nostre nozze, almeno quanto noi siamo privilegiati nel condividerli con tutti voi nel nostro anniversario di matrimonio. Con amore, gratitudine e mana. DJ.

Questo dunque è il video: preparate i fazzoletti, che non si sa mai.