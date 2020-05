Quel pasticciaccio brutto di Tommy Wiseau condannato a risarcire gli autori di un documentario

News Cinema

Il regista del terribile The Room, Tommy Wiseau, diventato famoso per il film di James Franco The Disaster Artist, dovrà risarcire 700.000 dollari ai realizzatori di un documentario sul suo film per averne impedito l'uscita.

Vi ricordate sicuramente di Tommy Wiseau, (atroce) regista e interprete di The Room, che ha avuto il suo momento di celebrità quando è salito con James Franco sul palco dei Golden Globe con l'attore che lo impersonava in The Disaster Artist, salito per ritirare il premio come miglior attore in una commedia. Da allora il suo film è sicuramente meno sconosciuto, tanto che c'è stato qualcuno che ha pensato di dedicargli un documentario, intitolato Room Full of Spoons (il titolo fa riferimento all'abitudine del pubblico di lanciare dei cucchiai sullo schermo ogni volta che viene pronunciata la parola "spoon", se lo avete visto saprete perché). Ma a Tommy - che ha un ego grosso come una casa - il film non è piaciuto e ha fatto in modo da impedirne l'uscita.

Ora, però, un tribunale canadese gli ha dato torto, condannandolo a risarcire di 700.000 dollari i realizzatori del film. Ricapitoliamo gli elementi del pasticcio: The Room è del 2003 e ha avuto una circolazione semiclandestina che ne ha alimentato l'aura di cult movie. Nel 2017 esce il film di James Franco tratto dal libro sulla sua lavorazione. Richard Harper (regista e sceneggiatore) coi produttori Fernando Forero McGrath, Mark Racicot e Richard Towns pensano di sfruttare il successo del momento, realizzando un documentario che ovviamente utilizza anche alcune scene del film originale. Inizialmente chiedono il permesso a Wiseau, che domanda una cifra spropositata, per cui se ne fregano e inseriscono ugualmente nel loro documentario brevissime clip di The Room: 69, per un totale di 7 minuti. A questo punto Tommy fa causa agli autori a Toronto per violazione del copyright e invasione della privacy (in particolare non ha gradito il fatto che venga rivelato che è nato in Polonia, dal momento che sul mistero delle sue origini ha in parte costruito il suo personaggio). Ma, a sorpresa, il giudice gli dà torto per aver impedito in modo improprio la circolazione del film e lo condanna al risarcimento.

Dal momento che una delle leggende che lo circondano vuole Wiseau ricchissimo, non crediamo avrà problemi a ripagare gli autori per gli incassi persi a causa del suo ostruzionismo. Felicissimo Harper, che sostiene che il caso fosse ridicolo e racconta l'atteggiamento persecutorio di Wiseau che voleva che il film parlasse di lui in modo positivo almeno per il 60 per cento della durata. Per il giudice, la quantità di scene prese da The Room è minima ed utilizzabile, e le informazioni su nome vero, luogo e data di nascita sono facilmente reperibili e in Canada non costituiscono violazione della privacy. Chissà, forse se Wiseau avesse fatto causa in America, dove le leggi sul copyright sono assai più rigide, l'avrebbe avuta vinta. Ad ogni modo il giudice ha tenuto in considerazione anche l'atteggiamento del querelante verso la corte: non si è presentato alla prima udienza e pretendeva di partecipare in videoconferenza, cosa che gli è stata negata. Quando è finalmente arrivato, il terzo giorno, "la maggior parte della sua testimonianza consisteva in semplici affermazioni. Ha evitato di rispondere a molte domande e si è lamentato del processo". Un atteggiamento tipico per lui che ha senza dubbio aggravato la sua posizione, irritando un magistrato che, a differenza dei cultori di cinema trash, non lo ha sicuramente trovato pittoresco.